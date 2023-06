Avec 206'816 exemplaires immatriculés entre janvier et décembre, la Peugeot 208 a été la voiture la plus vendue en Europe en 2022. Une performance historique puisque la compacte française a réussi à détrôner la Volkswagen Golf, en tête de ce classement depuis 14 ans.

Les dimensions, le look et les technologies à bord sont parmi les raisons du succès de la 208 et, selon toute vraisemblance, les aspects qui recevront le plus d'attention dans le restylage à venir.

Les photos espion ci-dessous nous donnent un premier aperçu des nouveautés, avec un mulet de la Peugeot 208, en version électrique, bien camouflé à l'avant et à l'arrière.

À l'école du 2008

Peugeot 208 restyling, le foto spia del frontale

Commençons par l'avant : le pare-chocs, la calandre et une partie du capot sont recouverts d'un film de camouflage classique, ne laissant apparaître que les principaux blocs optiques. Il est facile d'identifier la présence de feux diurnes latéraux verticaux, repris du restylage du 2008, divisés en trois segments pour faire écho à la signature lumineuse en forme de griffe, également présente à l'arrière.

Si les roues sont entièrement recouvertes, il y aura, par rapport à la version 100% électrique, un nouveau design aérodynamiques afin de ne pas nuire à l'autonomie.

Peugeot 208 restyling, le foto spia degli interni

L'intérieur de la Peugeot 208 est également dévoilé, on y retrouve l'agencement classique du i-cockpit, avec une instrumentation numérique sur un écran de 10 pouces, un effet 3D et des graphismes revus et corrigés. Au centre du tableau de bord se trouve un autre écran de 10 pouces, tactile, probablement de série sur toutes les versions, comme sur le 2008.

Et les moteurs ?

Côté moteur, le restylage de la Peugeot 208 électrique ne devrait pas apporter de nouveautés : la chaîne a déjà été mise à jour en septembre 2022 avec un moteur plus puissant de 156 ch (115 kW) et une batterie 400 volts de 51 kWh pour une autonomie annoncée de 400 km selon le cycle WLTP.

La gamme thermique, en revanche, pourrait se passer du 1.5 diesel, remplacé par le 1.2 mild hybrid de 136 ch, également disponible en versions non électrifiées de 100 et 130 ch. La Peugeot 208 restylée est attendue pour la fin de l'année 2023, avec une commercialisation prévue début 2024.