Le Combi Volkswagen occupe une place particulière dans l'histoire de l'entreprise. Très populaire, il est devenu une icône pour des millions de personnes. Une nouvelle vidéo propose un aperçu de l'héritage du modèle en visitant la branche "vintage" des véhicules utilitaires de Volkswagen en Allemagne. Elle met en lumière certains des modèles les plus iconiques produits par l'entreprise.

Le Combi VW le plus improbable présenté est un T1 unique de 1968, équipé de half-tracks. Il est arrivé à l'usine démonté, en caisses de pièces détachées. À la fin des années 1960 et dans les années 1970, le modèle a fait l'objet d'une conversion qui a permis d'ajouter deux essieux supplémentaires et d'envelopper les deux axes arrière dans des chenilles. Le véhicule était un véritable tout-terrain, desservant les régions montagneuses d'Autriche. Seul l'essieu arrière est motorisé, les deux essieux avant serviteur à la direction.

Galerie: Volkswagen Half-Track Fox

8 Photos

La vidéo présente également l'un des derniers Multivan T3, ce modèle est aujourd'hui très prisé par les fans de la marque allemande. Le T3 Limited Last Edition de 1992 ne développait que 92 chevaux, ce qui est deux fois plus que le van de 1968 équipé de half-tracks. Le plus ancien van ayant un permis de circulation sur le site était un T1 de 1950 équipé d'un tout petit moteur de 24,5 chevaux à l'arrière.

Si le parc Volkswagen était rempli de moteurs thermiques, les véhicules électriques étaient également présents. Un véhicule était d'ailleurs équipé d'un moteur électrique provenant d'un modèle ID moderne, comblant ainsi le fossé entre le passé et le présent.

Il y a également le premier bus électrique de VW, construit en 1977, dix ans avant que le constructeur automobile ne ressuscite le modèle en tant que VE. L'ancien fourgon électrique ne développait que 45 ch (34 kilowatts).

Ce véhicule électrique d'époque est très différent du nouvel ID. Buzz qui est en production et qui a fait ses débuts l'année dernière avec 201 ch. L'entreprise a également intégré une variante GTX de 335 chevaux avec transmission intégrale, ce qui donne à ce modèle emblématique un peu plus de performance.