Le Volkswagen ID. Buzz lancé il y a un an a relancé la mode du célèbre Combi en version électrique et avec des solutions durables, comme des cuirs synthétiques et des matériaux recyclés pour composer l'habitable. Certaines de ces innovations vertes vont intégrer d'autres modèles de la gamme ID, comme les ID.3, ID.4 et ID.5, ainsi que le futur ID.7.

L'utilisation de ces matériaux permet de réduire de 30% les émissions de CO2 pour les besoins de la fabrication du véhicule. Dans l'ID. Buzz, certains éléments sont faits avec du plastique récupéré dans les océans ou d'anciennes bouteilles, tandis que la housse des sièges est composé de fibre textique Seaqual, faite de 10% de débris plastique marins collectés.

Galerie: Les matériaux recyclés dans les Volkswagen ID

7 Photos

Certaines surfaces de la garniture de toit et des revêtements au sol sont fabriqués à partir de polyester recyclé, et des plastiques recyclés ont également servis à la couche isolante de la moquette de l'ID. Buzz.

À l'extérieur, des éléments recyclés se trouvent également dans les revêtement de protection du soubassement et des passages de roue. Pour les décorations chromées, Volkswagen utilise désormais une peinture à l'aspect brillant biosourcée.

La Volkswagen ID.3 devrait adopter plusieurs de ces éléments

Volkswagen n'a pas précisé quelles solutions seront adoptées dans le reste de la famille ID mais on devrait rapidement en savoir plus. La Volkswagen ID.3 remodelée sera présentée le 1er mars, avec peu de changements dans son design mais plusieurs évolutions dans l'habitacle.

Volkswagen promet un écran 12 pouces et une console centrale revue avec deux porte-gobelets. Une version GTX est également en développement, tandis que la version longue de l'ID. Buzz destinée au marché américain est en préparation.