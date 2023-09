Imaginez le choc de découvrir que votre précieuse voiture de sport a été emmenée en balade à grande vitesse par des employés du concessionnaire alors qu'elle était en réparation. Ce scénario cauchemardesque est devenu réalité pour John Parrish, de Burlington, qui a récemment visionné les images de sa Chevrolet Corvette Z06 2016, filmée par une caméra de surveillance, en train de rouler à toute allure dans les rues. Bien qu'aucune loi n'ait été enfreinte, l'incident a une fois de plus soulevé des questions sur la confiance, la responsabilité et la satisfaction des clients dans le secteur de l'entretien automobile.

La folle journée de John Parrish

M. Parrish a d'abord été stupéfait lorsqu'il a visionné la vidéo de la caméra du tableau de bord montrant sa 'Vette en train de rouler dans les rues. Le véhicule se trouvait dans l'atelier de Modern Chevrolet of Burlington pour y subir les réparations nécessaires. Mais ce qui s'est passé ensuite n'avait rien de routinier.

M. Parrish a découvert que deux employés du concessionnaire avaient emmené sa voiture de sport non pas pour un, mais pour deux essais de conduite à grande vitesse, à son insu et sans son consentement. Il est important de noter que si les essais routiers sont une pratique courante en matière d'assurance qualité, ils sont généralement effectués avec l'autorisation du propriétaire et dans des limites raisonnables.

Comme si la balade non autorisée n'était pas assez troublante, l'histoire prend une autre tournure. M. Parrish a déclaré que le concessionnaire avait endommagé sa voiture lors d'un entretien, ce qui a conduit à la fourniture de pièces gratuites. Bien que le propriétaire ait apprécié ce geste, il estime qu'il ne règle pas les problèmes plus importants qui se posent. Certaines personnes ayant commenté la vidéo en haut de cette page estiment que les mécaniciens responsables de la balade devraient eux aussi être tenus pour responsables de leurs actes.

Bien entendu, nous ne sommes pas là pour juger, mais à nos yeux, des excuses sincères de la part du concessionnaire semblent appropriées dans ce cas. Et si la balade a été effectuée à l'insu du propriétaire, ce qui semble être le cas ici, le coût de l'essence utilisée et le kilométrage accumulé pendant la balade devraient être remboursés d'une manière ou d'une autre.