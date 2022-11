C'est le début d'une nouvelle ère pour Abarth. Avec le lancement de la 500e, la firme au scorpion entre dans l'univers de l'électrique, tout en ne renonçant pas aux performances et aux sensations de conduite.

Prévue pour 2023, la première Abarth dotée d'une batterie est (aussi) le résultat d'un vaste développement réalisé avec la communauté de la marque. En effet, ces derniers mois, Abarth, par l'intermédiaire de divers sondages relayés sur les réseaux sociaux, a permis aux passionnés de choisir certaines caractéristiques de la voiture.

L'implication des fans était une étape fondamentale pour une marque qui se prépare à une transition sans précédent. Si l'on met de côté les différents préjugés que l'on peut avoir au lancement d'une voiture électrique, à première vue, le constructeur est parvenu à créer un modèle capable de conserver les nombreuses caractéristiques qui ont fait le succès d'Abarth ces dernières années.

L'Abarth 695 déjà loin derrière

L'Abarth utilise la même batterie de 42 kWh que la 500 électrique, mais le moteur électrique et la gestion de la puissance ont été adaptés. Ainsi, la 500e développe 155 ch et 235 Nm, pour un 0 à 100 km/h abattu en 7 secondes, ce qui lui permet d'être devant une Mini Cooper SE (184 ch et 0 à 100 km/h en 7,3 secondes) ou encore la Honda e (154 ch et 8,3 secondes au 0 à 100 km/h). Au-delà des chiffres bruts, selon Abarth, les bénéfices de l'électrique par rapport au thermique vont se faire ressentir au quotidien.

Par exemple, l'avantage de l'électrique se fait déjà sentir à basse vitesse, puisque la 500e affiche un chrono intéressant pour les reprises de 40 à 60 km/h avec seulement 1,5 seconde annoncée, soit une seconde de moins que la 695 de 180 ch.

En outre, l'Abarth électrique est plus rapide d'une seconde que la 695 sur le "Misto Alfa Handling Track", où sont testés tous les modèles Abarth. Précisons que le modèle présenté ne sera - très probablement - que la première d'une nouvelle série, la 500e étant susceptible de devenir encore plus puissante et performante d'ici les prochaines années.

Une voiture électrique qui donne de la voix

La puissance et les sensations de conduite changent en fonction des modes de conduite. Il y en a trois : Turismo, Scorpion Street et Scorpion Track. Le premier se concentre sur l'efficience, avec une puissance "limitée" à 136 ch et 220 Nm. Le mode Scorpion Street bénéficie d'un freinage régénératif plus puissant, tandis qu'en mode Scorpion Track, les réglages sont optimisés afin de bénéficier de toutes les aptitudes sportives de la voiture.

La 500e se recharge jusqu'à 85 kW en courant continu et 11 kW en courant alternatif. Elle peut se charger de 10 à 80 % en 35 minutes et récupérer 40 km d'autonomie en 5 minutes environ. Abarth annonce une autonomie de 260 km selon le cycle WLTP, soit 60 km de moins qu'une Fiat 500 électrique pourvue de la même batterie.

Quand vous croisez une Abarth dans la rue, généralement, sans même la voir, vous arrivez à savoir s'il s'agit d'une Abarth. Leur sonorité est assez particulière, surtout quand elles sont équipées de l'échappement Monza ou d'une ligne Akrapovic comme c'était le cas sur la redoutable Abarth 695 biposto et sa génialissime boîte à crabots.

Pour continuer de proposer un modèle qui donne de la voix malgré un passage à l'électrique, Abarth a conçu un système sonore spécifique qui la distingue de toutes les autres voitures électriques jusqu'à 20 km/h. Un générateur artificiel de son a aussi été intégré et permet de retranscrire la sonorité d'un moteur thermique selon les modes de conduite. Sur le papier, ça a plutôt sympa, à voir à l'usage.

Lancement prévu l'année prochaine

L'Abarth 500e débutera sa carrière avec une série limitée à 1 949 exemplaires et baptisée "Scorpionissima". Ce nombre fait écho à la date de naissance du constructeur. Elle sera disponible en coupé ou en cabriolet, avec des teintes assez voyantes comme ce "Verde Acido" ou un "Blu Veleno".

De série, cette édition spéciale sera équipée de jantes en alliage de 18 pouces, de vitres arrière teintées, d'un pédalier en acier, de sièges sport en Alcantara et d'un revêtement en cuir pour le tableau de bord et les panneaux de porte.

Sur le plan technologique, l'Abarth s'appuie sur le système d'infodivertissement UConnect avec un écran de 10,25 pouces qui intègre la navigation, Android Auto et Apple CarPlay et Performance Pages, une fonction qui affiche de nombreux graphiques et informations pour un usage sportif de la voiture.

Le système audio JBL et un ensemble complet de systèmes d'aide à la conduite (freinage automatique d'urgence, régulateur de vitesse adaptatif, assistant de maintien dans la voie, détection de somnolence, régulateur de vitesse, avertisseur d'angle mort et appel d'urgence) sont également de la partie.

La phase de précommande durera jusqu'au 22 décembre prochain et est déjà ouverte aux seuls membres de la communauté Abarth. La marque a ainsi voulu remercier les 160 000 fans qui ont participé au projet "Performance Creators" au cours des derniers mois, ces fameux sondages sur les réseaux sociaux qui ont permis de développer certains éléments de la voiture.

L'Abarth 500e sera commercialisée à partir de 43 000 euros en version berline, et 46 000 euros en version cabriolet. Les premières livraisons auront lieu au printemps 2023.