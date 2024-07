On ne sait toujours pas quand nous verrons une hypercar électrique de Pagani. Le constructeur de supercars étudie l'idée d'un véhicule électrique depuis plus de cinq ans, mais cette technologie suscite encore de nombreuses inquiétudes. Pagani estime que cela pourrait affaiblir ce qui rend ses voitures si spéciales. Mais l'entreprise n'a pas non plus abandonné l'idée.

Christopher Pagani, fils du fondateur et directeur marketing de Pagani, a déclaré à CarBuzz que l'entreprise n'avait pas encore abandonné l'idée d'un véhicule électrique. "Nous avons adoré travailler sur la voiture électrique, et nous travaillons toujours sur ce projet, donc ce n'est pas un chapitre clos pour nous", a-t-il déclaré au média.

Mais Pagani a également fait remarquer qu'une hypercar électrique ne se limite pas à la vitesse en ligne droite. "Pour nous, la performance réside dans la dynamique du véhicule. Ce n'est pas la quantité de chevaux. Ce n'est pas la vitesse de pointe."

Pagani Huayra Epitome

L'entreprise n'a pas encore produit de prototype grandeur nature et, en 2023, Christopher a déclaré que la technologie actuelle des batteries était trop lourde pour le véhicule électrique que Pagani souhaitait construire. L'entreprise espère innover dans ce domaine lorsqu'elle livrera un tel véhicule.

Un véhicule électrique Pagani ne verra probablement pas le jour de sitôt, même si l'entreprise estime que c'est un projet intéressant. Malgré cela, les concessionnaires Pagani ne sont pas intéressés et ce sont pourtant eux qui les vendront.

Pagani n'est pas le seul à constater un désintérêt croissant pour les hypercars électriques. Mate Rimac a déclaré en début d'année que les clients haut de gamme se détournaient déjà de ce type de voitures, préférant les moteurs à combustion et une expérience de conduite classique. À mesure que les prix des véhicules électriques baisseront et se généraliseront, la clientèle aisée voudra se différencier de la masse, ce qui devrait permettre à Pagani et à ses concurrents de faire de bonnes affaires dans les années à venir.