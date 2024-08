Rimac prévoit de construire une hypercar réservée à la piste avec une seule position assise centralisée, a confirmé vendredi le PDG Mate Rimac à Motor1 :

"Nous avons décidé de ne pas seulement repousser les limites des voitures de route, mais aussi de la course sur piste. Nous construisons donc une voiture de piste, une monoplace qui sera plus rapide que n'importe quelle voiture de course sur la plupart des circuits. Plus rapide que la Formule 1, plus rapide que les bolides du Mans."

Rimac

Radicale et unique

Ce type de voiture représente un changement radical pour la marque croate de performance, qui n'a jusqu'à présent produit que des voitures électriques à deux places et pour la route. Rimac a ajouté que la voiture aurait un cockpit à auvent fermé et ne serait pas basée sur la Nevera mais reposerait plutôt sur sa propre plate-forme distincte.

"Nous vous le montrerons probablement cette année et ferons les premiers événements sur piste en 2025", nous a expliqué Rimac.

Interrogé sur le fait que Rimac envisage de lancer une série de spécifications avec la voiture, Mate a déclaré que la société envisageait d'abord d'établir de nouveaux records. Le PDG a confirmé à Motor1 que la monoplace serait un véhicule exclusivement destiné à la piste et n'aurait aucune vocation routière. Mais elle ne se conformera pas non plus à un ensemble de règles existantes.

Rimac

"La sécurité est là, mais tout le reste ? Aucune règle ! Nous irons au-delà de ce qui a été fait pour les Formule 1 ou du LMP."

Cette nouvelle est survenue quelques heures seulement après que la marque ait dévoilé sa dernière création, la Nevera R. Version plus concentrée de l'hypercar entièrement électrique, la Nevera R développe 2 107 chevaux, avec un temps de 0 à 60 de 1,74 seconde, un chrono au 400 mètres de 8,23 secondes et une vitesse de pointe de 412 km/h. On ne peut qu'imaginer à quel point les choses peuvent aller plus vite sans les contraintes de la légalité routière...