Personne n'a jamais regardé les performances d'une Rimac Nevera en se disant : "Peut-être qu'ils se retiennent un peu". Mais selon Rimac, la Nevera est une GT qui bat des records, et non une voiture de performance à part entière. Il y a toujours eu plus sur la table, et maintenant, cela est démontré. Dites bonjour à la Rimac Nevera R, qui développe 2 107 chevaux, atteint une vitesse de 412 km/h, est abaissée, allégée et dotée d'ailes.

Rimac Rimac Nevera R

C'est tout ce qu'il y a de plus classique : elle est plus légère, plus puissante et plus ciblée. En reprenant l'ossature de la Nevera, la R disposait déjà d'une fiche technique, mais Rimac a considérablement augmenté la puissance. 193 ch supplémentaires, une batterie de 108 kWh de nouvelle génération et une réduction de poids dont le montant n'a pas été révélé rendent les chiffres d'accélération de la Nevera R presque comiques.

Le 0 à 100 km/h ne prend que 1,74 seconde, le 0 à 200 est encore plus absurde avec 4,38 secondes, à peu près aussi rapide que le 0 à 100 d'une voiture de performance typique. Les chiffres les plus incroyables sont le quart de mile et le 0 à 300 km/h. Alors qu'il ne faut que 8,23 secondes pour franchir 400 mètres, il faut un peu plus de 8,66 secondes à la Nevera R pour atteindre 300 km/h. C'est seulement la deuxième voiture à entrer dans le club des 2 000 chevaux après la Koenigsegg Gemera.

Mais l'accélération n'est pas tout. Pour se préparer à battre des records, la Nevera R bénéficie également d'améliorations axées sur la tenue de route. Le nouveau pack aérodynamique comprend un aileron fixe, un grand diffuseur et une lèvre avant plus profonde. Les pneus sont désormais des Michelin Cup 2 de série, combinés à un carrossage plus prononcé pour améliorer la traction latérale.

Le programme de vectorisation de couple aux quatre roues a été modifié pour tirer parti de l'adhérence mécanique et aérodynamique supplémentaire, tandis que le système de direction a été affiné pour une meilleure réactivité. Enfin, une nouvelle génération de freins en carbone céramique est dotée d'une couche matricielle en silicone qui améliore les performances globales.

Au final, ces changements permettent de gagner 3,8 secondes au tour sur la piste de maniabilité de Nardo. Décortiquons cela : La piste de maniabilité de Nardo est longue de 6,1 km avec une ligne droite de près d'un kilomètre, ce qui signifie que la Nevera R est plus rapide d'une seconde par deux kilomètres de piste. Si cette logique s'applique au Nurburgring, il est presque certain que la Nevera R franchira haut la main la barre des sept minutes, voire qu'elle s'attaquera aux détenteurs du record général. Il ne nous reste plus qu'à attendre.

