L'an dernier, lors du Festival de vitesse de Goodwood, la Rimac Nevera a été couronnée véhicule de série homologué le plus rapide à gravir la célèbre colline. L'hypercar électrique a bouclé le parcours de 1,86 km et ses neuf virages en un temps record de 49,32 secondes. Malheureusement pour l'ultime véhicule électrique croate, c'est l'Amérique qui détient désormais le record avec une voiture à moteur à combustion.

Avec Chris Ward au volant, la Czinger 21C a franchi la ligne d'arrivée en seulement 48,83 secondes. Bien que cette bête hybride soit la voiture de route de série la plus rapide à franchir le col de Goodwood, elle est loin d'être la plus rapide au total. Cet honneur revient à la McMurtry Spéirling, une voiture électrique monoplace incroyablement rapide. En 2022, l'ancien pilote de F1 Max Chilton a bouclé le circuit en 39,08 secondes, soit 9,75 secondes de plus.

Les spectateurs les plus attentifs remarqueront qu'à la fin de la course, l'un des rétroviseurs latéraux de la voiture pendait de la carrosserie à la suite d'un léger impact avec une botte de foin. Cela a probablement eu un léger impact négatif sur l'efficacité aérodynamique, mais la Czinger 21C a tout de même réussi à retrancher près d'une demi-seconde à la course de la Rimac Nevera.

Bien qu'il s'agisse techniquement d'une voiture de série, elle n'est produite qu'à 80 exemplaires. Elle est donc beaucoup plus exclusive que la Rimac Nevera, dont 150 exemplaires seront assemblés. Conçu et fabriqué en Californie, le nouveau détenteur du record utilise un moteur V8 biturbo de 2,88 litres qui tourne à 11 000 tr/min, combiné à deux moteurs électriques montés à l'avant pour délivrer une puissance totale de 1 250 chevaux.

Le record a été établi avec une 21C normale, mais Czinger commercialise également une 21C V Max qui peut atteindre 407 km/h au lieu de 352 km/h. En outre, la 21C Blackbird est la variante la plus performante, avec une puissance de 1 350 chevaux. Ce dérivé axé sur la piste est le plus rare de tous, limité à quatre exemplaires seulement.