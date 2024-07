Il est difficile de croire que la Ferrari 355 a besoin d'être améliorée, mais c'est pourtant ce que fait Evoluto Automobili. Le spécialiste de la restauration et de la modernisation est en train de remodeler la Ferrari pour la mettre au goût du jour, tout en conservant et en améliorant son expérience de conduite viscérale. La supercar ultra-spéciale est dotée d'une toute nouvelle carrosserie en carbone, d'un intérieur sur mesure et d'un châssis amélioré.

Chaque 355 fournie par un client reçoit un moteur entièrement retravaillé avec plus de 200 nouveaux composants et redessinés. Il est doté de soupapes d'admission plus grandes, d'un arbre de transmission exclusif, de poussoirs de came solides, d'un nouveau système d'allumage à bobine sur bougie et d'une mise au point sur mesure.

Evoluto Automobili

Le moteur V8 à plat à aspiration naturelle développe désormais 420 chevaux, soit un peu plus que les 375 chevaux de la version originale. Il est associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports retravaillée. La puissance d'arrêt provient de freins améliorés avec des étriers Brembo GT à six pistons à l'avant et à quatre pistons à l'arrière. Le tuner a également rigidifié le châssis grâce au "carbon fusing", augmentant ainsi la rigidité torsionnelle de la voiture de 23 %.

Evoluto enveloppe Ferrari dans une carrosserie conçue par Ian Callum qui a amélioré le refroidissement grâce à des prises d'air plus grandes et à un splitter avant redessiné. Elle est équipée de phares LED, de jantes 19 pouces en quinconce, de nouveaux rétroviseurs, de poignées de porte affleurantes et d'un système d'échappement en titane.

Evoluto Automobili Evoluto Automobili

Evoluto ne construira que 55 Ferrari 355. Chacune d'entre elles sera entièrement personnalisée et adaptée aux goûts du client, qui pourra choisir parmi une gamme de peintures, de cuirs et de matériaux à l'intérieur comme à l'extérieur. Evoluto organisera un événement de lancement et une présentation en avant-première au Goodwood Festival of Speed de cette année, et ses débuts internationaux sont prévus pour la Monterey Car Week au mois d'août.