Vous savez sans doute que Ferrari a un gros problème avec les propriétaires qui modifient leurs voitures, alors vous pouvez imaginer la frustration du constructeur italien lorsqu'un faux cheval cabré apparaît sur le radar.

L'année dernière, trois fausses voitures ont été détruites dans le cadre d'une vaste campagne de lutte contre la contrefaçon. Les données récemment publiées par Maranello montrent l'ampleur des efforts déployés par l'entreprise pour éliminer les produits qui ne sont pas authentiques.

Cette Ferrari 360 écrasée (ci-dessus) n'est qu'une partie de l'histoire, car la société italienne a détruit une quantité étonnamment élevée de marchandises portant la marque Ferrari l'année dernière. Plus de 100 000 vêtements et plus de 91 000 lunettes ont été détruits, ainsi que près de 61 000 montres-bracelets. Les portefeuilles ont également été très prisés, avec un peu plus de 57 000 d'entre eux qui ont dû être détruits.

Mais ce n'est pas tout. Parmi les autres mentions notables figurent plus de 30 000 flacons de parfum, 17 000 sacs, 17 000 paires de chaussures et plus de 13 000 ceintures. Les objets divers vont de près de 1 100 ballons à près de 900 figurines. Pas moins de 800 faux scooters ont également été éliminés. Curieusement, un réfrigérateur a été l'un des derniers produits découverts portant faussement le logo Ferrari .

Si vous souhaitez aider la cause de Ferrari et gagner un petit prix pour vos efforts, le projet de récompense anti-contrefaçon lancé l'année dernière vous permet d'aider l'entreprise à traquer les contrefaçons. Vous recevrez un "remerciement officiel" ainsi qu'un "gadget Ferrari gratuit". Cette campagne est déjà un grand succès puisque les signalements arrivent quotidiennement. Les personnes chargées de vérifier les contrefaçons présumées ont apparemment un "gros travail" à accomplir.

Il y a quelques années, Ferrari a donné sa bénédiction pour sept répliques de voitures construites pour le film éponyme sur la vie incroyable d'Enzo. Bien que les véhicules imitant les voitures de course de 1957 aient été méticuleusement construits avec l'aide de 20 restaurateurs experts, même ces voitures ont finalement été mises en pièces. L'entreprise évoque une "destruction méthodique de la carrosserie en fibre de verre". Le triste sort de ces copies réalistes était connu avant même le début du tournage. Peu après la fin du film, toutes les répliques ont été démontées.