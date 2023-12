"Je voulais comprendre ce qui se cachait derrière ces lunettes de soleil", a déclaré Micheal Mann, réalisateur du film Ferrari, dans une interview accordée au journal La Repubblica lors de la présentation de son œuvre à la dernière Mostra de Venise. Maintenant que Ferrari est en salle, les spectateurs comprendront peut-être un peu mieux ce que le réalisateur a voulu dire.

Il ne faut pas s'attendre à un film sur la course automobile, ni à un "Le Mans", ni à un "Rush" d'ailleurs, c'est un film sur sur l'homme qu'était Enzo Ferrari, mais qui en dit long sur le monde de l'automobile, en particulier sur l'atmosphère qui régnait dans ce que l'on appelle aujourd'hui la Motor Valley, mais qui, dans l'après-guerre, n'était rien d'autre qu'une province italienne qui tentait de se relever en construisant des voitures.

Enzo Ferrari

Et puis il y a Ferrari l'ingénieur, le commendatore, une figure presque mythologique qui s'oppose en quelque sorte au soi-disant courant dominant représenté, à l'arrière-plan, par la lourde et déjà établie FIAT des Agnelli. "Ils font des courses pour vendre des voitures, je vends des voitures pour faire des courses", déclare Enzo Ferrari à un moment donné, et c'est peut-être là que se résume le sens de la voiture, en cette saison, dans la province de Modène.

Ferrari, images du film de Micheal Mann

Il ne s'agit pas d'une biographie et Mann l'a déclaré à plusieurs reprises à ceux qui cherchaient des incohérences historiques ; les négociations avec Ford puis Fiat, par exemple, qui ont eu lieu plus tard que 1957, l'année où se déroule le film. Il y a cependant l'accident de Guidizzolo (survenu le 12 mai 1957) qui a mis fin à la Mille Miglia (course de vitesse), comme pour clore une période et suggérer que, même pour Ferrari, son paradigme de "vendre pour courir" pourrait avoir changé.

La voiture en vedette

Dans tout ce contexte, la voiture est toujours présente, tantôt compagne, tantôt ennemie, dans une relation d'amour et de désamour, mais jamais de haine, tout comme, dans cette partie de la vie de Ferrari racontée par Mann, les figures féminines. "Un homme tiraillé par des forces opposées : un ingénieur aussi motivé par la logique et la rationalité dans les affaires qu'exposé au chaos dans sa vie privée", déclare Mann.

Ferrari, images du film de Micheal Mann

Un film dramatique au sens artistique du terme, mais à sa manière passionnant, qui récompense également le travail du scénariste Troy Kennedy Martin, qui a su condenser et réadapter, en un peu plus de deux heures, une partie de la biographie "Enzo Ferrari : The Man and the Machine" de Brock Yates (publiée en Italie par Garzanti sous le titre Ferrari. L'homme, la voiture, le mythe).

Les Ferrari

Et les Ferrari ? Oui, elles sont là aussi, ou plutôt leur son, puisque ce que vous entendez dans le film est échantillonné à partir de l'original, les voitures classiques, malheureusement, non. La société Maranello a toutefois permis à Mann de les scanner en 3D et de les reconstruire à l'identique : un travail de 6 millions de dollars, pour se faire une idée. La Maserati, en revanche, est "réelle" et appartient à Nick Mason, batteur des Pink Floyd et grand collectionneur de voitures historiques.

Ferrari, images du film de Micheal Mann

Bref, si vous voulez un jugement sur cette œuvre, ce n'est pas nous qui vous le donnerons, mais si, en revanche, vous ne voulez "que" des conseils, alors Ferrari est un film à voir. Que vous aimiez le monde du sport automobile ou que, plus simplement, vous soyez fasciné par l'univers des voitures, mais aussi que vous souhaitiez en savoir un peu plus sur l'homme derrière le mythe, pardon, derrière les lunettes de soleil. En France, il sera directement mis en ligne sur Prime Video au début de l'année 2024.