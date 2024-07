La Purosangue est le premier SUV de Ferrari. Cela signifie qu'il doit jouer le rôle d'un véhicule polyvalent et d'un véhicule quotidien efficace comme aucune autre Ferrari ne l'a fait jusqu'à présent. Avec un habitacle spacieux à quatre places, quatre portes, un vrai coffre et une garde au sol raisonnable, les choses semblent prometteuses.

Quel meilleur moyen de tester la Ferrari la plus pratique au monde qu'un road trip, trois jours de croisière décontractée et de routes secondaires à travers la Nouvelle-Angleterre ? En commençant par les routes criblées de nids-de-poule de New York, nous avons jeté nos sacs dans le hayon et pointé le long nez galbé de la voiture vers le nord.

Fiche technique Ferrari Purosangue 2025 Moteur V12 de 6,5 litres Puissance 715 chevaux / 715 Nm Transmission Huit vitesses à double embrayage / Deux vitesses automatiques 0-100 km/h 3.2 Secondes

Les rues de New York ont été l'occasion de tester les limites supérieures de la suspension astucieuse de la Purosangue. Conçus par Multimatic, les amortisseurs True Active Spool Valve (TASV) utilisent des moteurs électriques pour contrôler la course et la hauteur de caisse. Ils fonctionnent indépendamment les uns des autres, ce qui signifie qu'il n'y a pas de barres stabilisatrices reliant les côtés gauche et droit de la suspension.

Cela signifie qu'il y a un énorme écart entre les modes de suspension souple et dure. Dans son réglage le plus souple, le Purosangue reste ferme et serein, sans être pépère. Les bosses se répercutent dans l'habitacle, les plus grosses imperfections produisant des impacts audibles sur le châssis. Si les forces physiques qui s'exercent sur mon siège n'étaient pas brutales, le manque relatif de débattement de la suspension et d'insonorisation par rapport à d'autres SUV performants est un signe clair : Ferrari veut toujours que le Purosangue se sente comme une voiture de sport.

En voici la preuve : Le SUV italien est équipé de série de roues en 22 pouces à l'avant et de 23 pouces à l'arrière, avec un pneu de 315 millimètres de large à l'arrière. Ce type d'équipement écarte l'idée que le Purosangue puisse être utilisé pour des excursions hors des sentiers battus. Bien qu'il y ait un contrôle de descente, nous pensons qu'il est destiné à être associé au mode de conduite "Ice" (il n'y a pas de mode sable ou rocher sur le commutateur Manettino monté sur le volant).

Le Purosangue ressemble à une vraie Ferrari à bien des égards. En ralentissant dans le trafic urbain, j'ai eu l'occasion de découvrir l'espace intérieur de la quatre portes. L'infotainment est en grande partie inchangé par rapport à la voiture de sport 296 GTB, et s'utilise principalement via l'écran numérique du groupe de jauges et un D-pad tactile sur le volant. Bien que les commandes aient été légèrement modifiées par rapport à la 296, leur utilisation reste pénible. Les boutons tactiles de ce type ne devraient pas avoir leur place dans les voitures. Ils sont incohérents et nécessitent souvent un toucher délicat pour fonctionner correctement, ce qui est difficile à réaliser lorsque vous êtes en train de vous déplacer sur une route.

Apple CarPlay est facile à activer, mais comme il n'y a pas d'écran central d'infodivertissement, il s'affiche dans le combiné d'instruments, masquant des informations vitales. Lorsque CarPlay est en marche, le Purosangue n'affiche rien d'autre que la vitesse, la position du rapport et le niveau de carburant. Il n'y a même pas de tachymètre. Cela ressemble à une erreur après coup, sauf que Ferrari utilise ce système depuis des années maintenant et ne semble pas avoir l'intention de le changer.

Les commandes de climatisation sont toutes nouvelles pour le Purosangue, centrées autour d'un cadran rotatif monté sur le tableau de bord avec un écran tactile au milieu. Il est tout aussi difficile à utiliser que les commandes tactiles du volant. Avec un peu de temps, vous apprendrez à connaître la fonction de chaque bouton, mais vous ne devriez pas avoir à réapprendre à régler la vitesse du ventilateur sur une voiture aussi chère.

Pour : Se comporte plus comme une berline sportive en comparaison d'un crossover, le V12 est spécial, il ressemble à une Ferrari

Contrairement à la 296, le Purosangue dispose d'un écran tactile pour le passager qui peut contrôler de nombreuses fonctions de divertissement et de climatisation. La façon la plus simple de régler les choses, je l'ai constaté, était de demander à la personne assise sur le siège de droite. Heureusement, il y a toujours des molettes de défilement physiques et des boutons à bascule sur le volant pour le contrôle du volume et le saut de piste, respectivement.

Lorsque vous ne vous acharnez pas sur les commandes, l'habitacle du Purosangue est agréable. Le cuir est souple, les garnitures sont de grande qualité, et les sièges offrent un bon soutien et sont très réglables. Des fonctions de chauffage, de refroidissement et de massage sont également disponibles. Oui, des sièges massants dans une Ferrari. C'est incroyable.

Tous les aspects négatifs du Purosangue s'estompent une fois que vous l'avez mis sur une bonne route. Cette voiture est une classe à part. C'est le meilleur véhicule de type SUV que j'aie jamais conduit, et ce n'est même pas proche. Ses plus proches rivales ne sont pas des crossovers, mais des missiles à quatre portes comme la Cadillac CT5-V Blackwing ou la BMW M5 CS. Bien que ces voitures soient incroyables, la Ferrari suscite plus de joie sur une deux voies sinueuse et goudronnée.

C'est en grande partie grâce au V12. Ferrari aurait pu greffer son V8 biturbo sur le nez du Purosangue, et Modena aurait vendu autant de voitures. La décision de conserver le 12 cylindres est la principale raison pour laquelle le Purosangue est si spécial. La réponse immédiate du moteur, la ligne rouge de 8 250 tr/min qui va crescendo, le magnifique cri aigu qui sort des quatre embouts. Ce sont des choses que l'on ne trouve nulle part ailleurs, à part dans les autres Ferrari.

Autre avantage d'avoir le V12 de Dieu plutôt qu'un V8 biturbo : cela signifie qu'il faut travailler pour atteindre la vitesse. Le Purosangue pèse plus de 4 700 livres, et le couple maximal du moteur de 6,5 litres n'arrive que très tard dans la plage de régime. Le Purosangue n'est pas un X5 M Competition ; il faut le faire tourner à plein régime pour ressentir la poussée vers l'avant. Et l'expérience de conduite n'en est que meilleure, car on entend le moteur plus souvent.

Dans les virages, le Purosangue est une révélation. Si vous réglez la suspension Multimatic en mode "Hard", les amortisseurs se bloquent, ce qui élimine une grande partie du roulis du SUV. Comme le moteur se trouve derrière la ligne de l'essieu avant et que la transmission principale (il y en a deux) est une boîte-pont placée à l'arrière, la répartition des masses est de 49/51 entre l'avant et l'arrière, ce qui correspond davantage aux plus grandes berlines sportives qu'à un SUV.

Inconvénients : commandes tactiles énervantes, capacités tout-terrain nulles, pas d'option de banquette arrière

En conséquence, l'avant du Purosangue est étonnamment pointu. Ce n'est pas une 812 Superfast, évidemment, mais il y a beaucoup d'agilité pour une voiture de cette taille. La direction est remarquablement légère et nerveuse. La chose la plus proche à laquelle je puisse la comparer est une 296 ou une Superfast. Les freins carbone-céramique de série me rappellent la 296, avec leur prise instantanée et la course relativement courte de la pédale.

Le double embrayage à huit rapports est aussi rapide que dans toutes les autres Ferrari modernes, avec des palettes géantes montées sur la colonne qui produisent des clics satisfaisants. La seconde transmission, une unité automatique à deux vitesses montée à l'avant du moteur, alimente les roues avant. La boîte de vitesses est d'une grande fluidité, fournissant du couple jusqu'à 210 km/h. Elle reçoit la puissance directement de l'avant de la voiture et de l'arrière. La puissance provient directement de l'avant du vilebrequin, mais on n'a jamais l'impression qu'il y en a trop. Bizarre ? Oui. Efficace ? Oui aussi.

Les pneus Michelin ne sont pas non plus fabriqués à partir d'une gomme de piste très collante, ce qui signifie que vous pouvez atteindre leurs limites sans avoir à rouler à des milliards de kilomètres à l'heure. En poussant le Purosangue dans un virage, vous pouvez induire une véritable rotation. La roue arrière directrice, qui semble un peu artificielle dans des conditions de conduite normales, est ici très précise et utile. Enfoncez votre pied droit dans l'accélérateur et le survirage apparaîtra à la demande. Cela et le son sont les seules preuves dont j'ai besoin pour savoir qu'il s'agit d'une vraie Ferrari.

Les commandes et l'agencement intérieurs exaspérants pourraient être pardonnés dans une voiture comme la 296, où le propriétaire moyen conduit la voiture, au plus, une fois par semaine. Mais dans une voiture comme la Purosangue, dont l'utilité et la polyvalence encouragent les propriétaires à l'utiliser tous les jours, ce n'est tout simplement pas suffisant. Ce véhicule pourrait être le SUV le plus performant de la planète - il pourrait très bien l'être - mais si les commandes intérieures de base ne sont pas au point, il est difficile de le recommander. Cependant, si vous privilégiez la conduite à tout autre chose dans votre véhicule utilitaire à quatre portes, il n'y a pas d'alternative. C'est le Purosangue.

Galerie: Ferrari Purosangue 2025