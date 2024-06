Si vous ne le connaissez pas, c'est très simple : Jay Leno aime les Ferrari, et dans cette récente vidéo du "garage de Jay Leno", il a également eu de nombreux compléments à l'égard du Purosangue. Cet exemplaire, en particulier, appartient à David Lee, un collectionneur Ferrari basé en Californie, que les fans le reconnaîtront probablement grâce à ses précédentes apparitions sur la chaîne YouTube de Leno avec une variété de modèles conçus par la marque au cheval cabré.

Dès le départ de cette vidéo (voir ci-dessus), Leno commente l'ingénierie du premier SUV de Ferrari, depuis les tolérances ultra-serrées entre les étriers de frein et les roues jusqu'à l'espace pour les jambes des passagers arrière.

Il est également agréablement surpris de voir le capot à clapet s'ouvrir vers l'avant, ce que l'on ne trouve généralement pas sur un SUV, pour révéler le V12 de 6,5 litres monté au milieu. Pour vous rafraîchir la mémoire, ce moteur à aspiration naturelle génère 715 chevaux à un régime vertigineux de 7 750 tr/min. Le couple maximal, de 716 Nm, est atteint 6 250 tours, séparant encore davantage ce SUV des autres véhicules du segment. Avec une vitesse de pointe de 300 km/h, ce n'est pas le moyen de transport de personnes le plus rapide du marché (c'est quand même pas mal), mais c’est l’un des seuls à proposer l'émouvante bande-son du V12.

Un SUV aussi bon que cher

Cela nous amène à l'essai routier de Leno, où il dit que le SUV ressemble à une vraie Ferrari. Il appuie plusieurs fois sur l'accélérateur tout en notant que la direction est également excellente. Pendant ce temps, Lee souligne certaines des options, de plus de 100 000 €, qu'il a sélectionnées sur ce Purosange. Oui, les options à elles seules coûtent presque autant qu’un nouveau coupé Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, un SUV élégant avec plus de puissance et plus d’espace bien que légèrement plus lent.

Nous apprenons également que Leno ne possède aucun SUV, à l'exception d'un vieux Ford Bronco de première génération. Et malgré toutes les qualités du véhicule italien testé par le célèbre critique, ne vous attendez pas à ce qu'un Purosangue rejoigne sa collection de si tôt.

Galerie: L'essai du Ferrari Purosangue