Y a-t-il quelqu'un qui pense que la McLaren P1 serait meilleure avec un moteur rotatif ? Nous pensons que "Mad Mike" Whiddett et l'équipe de Lanzante en sont convaincus. La voiture que vous voyez ici constitue un argument de poids en ce sens. Elle porte le nom approprié de MadMac et dispose de 1 000 chevaux hurlants sous le capot du moteur.

Avant de vous lancer dans des commentaires sur l'hérésie que représente le remplacement de l'unité de puissance d'une P1 par un moteur rotatif, sachez qu'il ne s'agit pas vraiment d'une P1. L'entreprise britannique Lanzante a fabriqué des panneaux de carrosserie sur mesure pour un châssis McLaren en fibre de carbone. Le cœur du châssis est constitué d'une McLaren 650S GT3. Les panneaux de carrosserie s'inspirent de la P1 GTR, avec des touches personnalisées apportées par Lanzante, qui possède déjà une expérience considérable en matière de P1. Rocket Bunny, célèbre pour ses kits de carrosserie, a également contribué au design final. Le résultat est une voiture de course P1 à l'allure agressive, mais qui glisse sur le bitume au lieu d'y adhérer.

Un V8 biturbo de McLaren est sans aucun doute capable de développer une puissance considérable, mais Mad Mike est connu pour son amour des moteurs rotatifs. L'équipe de MadLab a été appelée à construire quelque chose d'extrême, et a donc créé un moteur 20B à trois rotors en billette et y a boulonné un gros turbocompresseur. Le moteur de 2,0 litres qui crache des flammes est géré par un calculateur Haltech qui transmet 1 000 ch aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses séquentielle à six rapports.

Le projet est passé de la conception à la présentation à Goodwood en seulement 100 jours. Compte tenu des précédentes participations de Whiddett à la célèbre course de côte, voir MadMac en action devrait être un véritable spectacle.

"Il est juste de dire que MadMac est le plus grand défi que je me sois lancé en termes de construction, et cela a représenté un effort énorme de la part de toute l'équipe pour mener à bien un projet de cette ampleur en seulement 100 jours", a expliqué Whiddett. "La révélation d'un projet est toujours la partie la plus gratifiante, car c'est l'occasion de s'éloigner de l'ensemble de la construction et de voir ce que les fans et le reste du monde pensent de nos efforts. Goodwood est pour moi l'événement numéro 1 de l'année, et nous y avons dévoilé certains de nos meilleurs projets au fil des ans, mais celui-ci est encore plus spécial."

Le Goodwood Festival of Speed 2024 se déroulera du 11 au 14 juillet. À ne pas manquer.