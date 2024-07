Subaru se rend au Festival de vitesse de Goodwood avec une WRX pas comme les autres. Cette voiture noire est appelée à juste titre "Project Midnight", un clin d'œil à sa carrosserie entièrement en fibre de carbone qui réduit considérablement le poids. Associée à une augmentation importante de la puissance sous le capot, Subaru affirme qu'il s'agit de la voiture de course WRX la plus rapide jamais conçue par Subaru Motorsports USA.

Commençons justement par le moteur. Il s'agit d'un quatre cylindres à plat de 2,0 litres, dérivé de l'équipe de rallycross de la marque, mais celui-ci développe 670 chevaux et 922 Nm de couple. Le moteur turbocompressé/refroidi tourne à 9 500 tr/min, faisant tourner les quatre roues comme une WRX devrait le faire. Le tout repose sur un châssis qui a été allégé pour la course, ce qui fait que la voiture pèse 1 120 kg, soit environ 450 kg de moins qu'une WRX de série.

Subaru Subaru Subaru

La carrosserie en fibre de carbone présente également toutes sortes d'améliorations aérodynamiques. Le carénage comporte des ailerons et un spoiler avant massif, qui se fondent dans des passages de roue évasés de manière agressive pour un look de carrosserie large. L'aileron arrière est une version considérablement modifiée de celui utilisé sur la voiture de rallye de Subaru USA. Il repose sur une suspension personnalisée et spécialement adaptée au tarmac. Les roues mesurent 18 pouces avec des pneus lisses pour l'adhérence.

Comme un air de déjà vu ?

Si cette voiture vous semble vaguement familière, c'est que vous avez probablement des flashbacks de la vidéo Gymkhana 2020 de Subaru avec Travis Pastrana (voir ci-dessus). L'équipe de Vermont SportsCar s'en est justement inspirée pour la Project Midnight et avec le champion de rallycross et ancien pilote de F1 Scott Speed ​​au volant, Subaru l'enverra en haut de la colline de Goodwood et cherchera d'autres records dans les mois à venir. Voici ce qu'a déclaré le pilote américain au sujet de cette WRX pas comme les autres :

"Subaru Motorsports USA et l'équipe de Vermont SportsCar ont livré une bête absolue. Au volant, la voiture a clairement des racines de rallycross, mais les pneus plus larges, la piste et la géométrie lui confèrent une sensation unique et une adhérence incroyable. C'est la machine de conduite ultime ; moitié RX, moitié voiture de sport : un vrai plaisir à conduire."

Cette Subaru Project Midnight fera ses débuts officiels, ce jeudi 11 juillet, à Goodwood.