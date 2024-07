Au cas où vous auriez manqué le mémo, la Honda Prelude revient. L'annonce surprise a été faite en octobre 2023 au salon de la mobilité de Tokyo, où un concept attrayant a été présenté au public. Considéré au départ comme un véhicule purement électrique, le coupé élégant est en fait un hybride. Alors que la disponibilité du prochain modèle de production aux États-Unis est encore incertaine, l'Europe recevra bien la voiture.

En plus de partager cette bonne nouvelle, Honda dévoile une version rouge du concept-car. Elle dégage une ambiance plus sportive par rapport à la peinture blanche d'origine, soulignée par les étriers de frein rouges qui rendent le marquage Brembo plus visible. Le kit carrosserie en fibre de carbone subtil et l'aileron arrière discret complètent joliment la nouvelle peinture. Les jantes noires de 20 pouces ont été reprises du concept de 2023.

À en juger par les vitres teintées, Honda n'est toujours pas disposé à nous montrer l'intérieur de la voiture. Bien que la Prelude soit officiellement étiquetée comme un concept, le design ne devrait pas beaucoup changer pour la voiture que vous pourrez acheter. Elle est même dotée de rétroviseurs classiques, ce qui est généralement une caractéristique d'un véhicule destiné à la production et elle n'a pas l'allure extravagante généralement réservée aux concept-cars qui ne voient jamais le jour en production.

Pas une chasseuse de records

Malheureusement, Honda reste muet sur les spécifications techniques. Le dernier communiqué de presse est pratiquement inutile puisqu'il ne fait que promettre "le plaisir de conduire grâce à un équilibre parfait entre dynamique de conduite et efficacité énergétique". Au-delà des détails marketing, nous savons pertinemment que la Prelude ne sera pas une voiture de sport à part entière puisque l'ingénieur en chef Tomoyuki Yamagami a déclaré "qu'elle ne sera pas la voiture la plus sportive et la plus dynamique qui sera lancée sur les circuits".

Honda La famille Honda s'agrandit

Le modèle de cinquième génération est conçu pour les marchés à conduite à gauche et à droite. Honda a promis qu'il s'agirait d'une voiture à quatre places, mais à en juger par la ligne de toit plongeante, nous nous attendons raisonnablement à un habitacle 2+2. Il sera intéressant de voir si la Prelude sera une version coupé à deux portes de la Civic hybride. Cette dernière offre une puissance combinée de 200 ch et 314 Nm de couple provenant d'un moteur à essence à quatre cylindres de 2,0 litres et d'une paire de moteurs électriques. Idéalement, les ingénieurs devraient augmenter ces chiffres étant donné les ambitions sportives de la Prelude.

Avant l'arrivée du modèle de production "vers le milieu des années 2020" selon Yamagami, le concept Honda Prelude rouge sera présenté cette semaine au Goodwood Festival of Speed ​​(du 11 au 14 juillet).