La nouvelle Volkswagen Golf R et la Honda Civic Type R représentent deux écoles de pensée différentes dans le monde des voitures de sport compactes, que les moins informés pourraient confondre avec des berlines familiales "ordinaires".

En effet, tant la Golf que la Civic, représentants historiques et les plus vendus de la catégorie des voitures à hayon à cinq portes, disposent dans leur gamme d'une version si puissante et si rapide qu'elle peut être conduite sur circuit sans problème.

Il s'agit précisément de la Golf R et de la Civic Type R qui divisent les amateurs entre la super allemande à transmission intégrale et la japonaise à traction avant. Voyons comment elles se comparent sur le papier et quelles sont les qualités qui les rendent à la fois si semblables et si différentes.

L'extérieur

La Volkswagen Golf R est la plus compacte des deux concurrentes avec une longueur de 4,29 mètres. Elle reste fidèle à la configuration historique du hatchback à cinq portes, avec des détails extérieurs sportifs qui la distinguent de toutes les autres Golfs. Les jantes de 19 pouces de la version Black Edition, les étriers de frein noirs, les logos VW et R et les embouts d'échappement sont les plus visibles, mais les nouveaux phares Matrix LED noirs et les prises d'air à l'avant ne passent pas non plus inaperçus.

Volkswagen Golf R, vue de trois quarts avant Honda Civic Type R, vue de trois quarts avant

La Honda Civic Type R, en revanche, a la forme d'une berline allongée avec un hayon, une longueur de pas moins de 4,59 mètres qui la place 30 cm devant la Golf (grâce aussi à un empattement plus long de 11 cm). La largeur de 1,89 mètre est supérieure à celle de l'Allemande, tandis que la hauteur est inférieure. Les jantes de 19 pouces en noir mat se distinguent également sur la Honda, tout comme la position abaissée, les nombreuses prises d'air et l'aile à l'arrière.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Volkswagen Golf R 4,29 1,78 1,45 2,62 Honda Civic Type R 4,59 1,89 1,40 2,73

L'intérieur

Les deux voitures de sport à cinq portes ont un design intérieur plutôt classique, la Golf R s'appuyant sur des écrans plus grands et des commandes tactiles plus nombreuses.

La Volkswagen se distingue notamment par l'écran Digital Cockpit Pro de 10,2 pouces avec GPS Laptimer pour suivre les temps au tour sur le circuit et accéléromètre. L'écran central d'infodivertissement a une diagonale de 12,9 pouces et dispose de la connectivité sans fil Android Auto et Apple CarPlay, ainsi que d'une nouvelle gestion des menus.

Volkswagen Golf R, l'intérieur

Le compartiment à bagages de la Golf la plus sportive a une capacité minimale de 273 litres et peut atteindre 1 129 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus.

Sur la Honda Civic, l'instrumentation numérique a une diagonale de 10,2 pouces comme sur la Golf, tandis que l'écran central de 9 pouces est un peu plus petit, tout en conservant la connectivité sans fil Android Auto et Apple CarPlay.

Honda Civic Type R, l'intérieur

Le compartiment à bagages de la Honda est plus généreux que celui de la Volkswagen, avec un minimum de 410 litres et un maximum de 1 212 litres.

Modèle Instrumentation digitale Moniteur central Coffre à bagages (min/max) Volkswagen Golf R 10,2" 12,9" 273/1.129 litres Honda Civic Type R 10,2" 9" 410/1.212 litres

Moteurs

La différence de conception entre les deux compactes sportives n'est pas évidente au niveau du moteur, dans les deux cas un quatre cylindres turbo essence de 2,0 litres, mais au niveau de la transmission, qui est une transmission intégrale pour la Golf R et une traction avant pour la Civic Type R.

La Golf R a un léger avantage en termes de puissance, puisque son moteur 2.0 TSI développe 333 ch dans une plage de régime de 5 600 à 6 500 tr/min plus large que celle de la Civic. Le couple maximal est de 420 Nm, toujours transmis aux roues par la boîte automatique à double embrayage DSG à 7 rapports.

La vitesse maximale de 270 km/h est très proche de celle de la voiture japonaise, tandis que pour l'accélération de 0 à 100 km/h, elle affiche un meilleur temps de 4,6 secondes.

Volkswagen Golf R, le moteur 2.0 TSI en détail Honda Civic Type R, le moteur 2.0 VTEC en détail

Pour sa part, la Honda Civic Type R est équipée de la version la plus récente et la plus puissante du 4 cylindres 2.0 VTEC Turbo avec 329 ch et 420 Nm, couplé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports avec correspondance de régime améliorée. La traction est strictement avant, comme le veut la tradition du modèle, la vitesse de pointe atteint 275 km/h et le 0-100 km/h est effectué en 5,4 secondes.

Volkswagen Golf R Honda Civic Type R Moteur 2.0 TSI 4 cylindres turbo essence 2.0 VTEC 4 cylindres turbo essence Puissance 333 ch

(@ 5 600-6 500 tr/min) 329 ch

(@ 6.500 tr/min) Couple 420 Nm

(@ 2.100-5.500 tr/min) 420 Nm

(@ 2.200-4.000 tr/min) Boîte de vitesses Automatique à double embrayage DSG à 7 vitesses Manuelle à 6 rapports Traction 4MOTION intégrale Avant Vitesse maximale 270 km/h 275 km/h Accélération 0-100 km/h 4,6 s 5,4 s

Prix

Les prix de la nouvelle Volkswagen Golf R n'ont pas encore été annoncés, mais nous savons qu'en Allemagne, elle sera moins chère que le modèle sortant. Si ce choix de contenir les prix est également confirmé en France, nous nous attendons à ce que la nouvelle Golf R démarre à un prix inférieur aux 64 545 euros du modèle actuellement en vente.

Volkswagen Golf R, vue de trois-quarts arrière Honda Civic Type R, vue arrière de trois quarts

La Honda Civic Type R, quant à elle, a un prix de base de 57.220 euros, ce qui est actuellement inférieur à la Golf R pré-actualisée.