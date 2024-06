Depuis que Volkswagen a présenté la Golf Mk8.5 rafraîchie plus tôt cette année, nous attendions la Golf R plus performante, et elle est enfin là ! Volkswagen a déjà détaillé le moteur remanié du modèle, qui a plus de puissance que jamais, mais nous avons encore plus d'informations sur les changements à venir sur cette auto.

Le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développe désormais 329 chevaux, soit 14 chevaux de plus qu'auparavant et 420 Nm de couple. La puissance supplémentaire propulse la berline à 100 km/h en 4,6 secondes, d'après le constructeur. Elle est dotée d'une transmission intégrale et d'une transmission automatique à double embrayage, à sept rapports, avec vecteur de couple. La vitesse de pointe est de 270 km/h avec le pack Performance en option, ce qui en fait la Volkswagen la plus rapide aux côtés de l'Arteon R Shooting Brake. Sans cela, l'allure maximale est limitée à 250 km/h.

La Golf R est équipée de nouveaux phares LED Plus qui encadrent le logo éclairé, désormais de série. Le pare-chocs avant redessiné présente des éléments aérodynamiques, notamment le refroidissement des freins, que Volkswagen a fini en noir brillant. À l'arrière, les feux arrière à LED sont aussi de série. On retrouve également un diffuseur noir et quatre sorties d'échappement.

Des jantes "Jerez" de 18 pouces sont directement livrées sur la Golf R et le pack Performance, en option, ajoute un grand aileron de toit, des jantes de 19 pouces, un accéléromètre, un chronomètre GPS et deux nouveaux modes de conduite : Special et Drift, des jantes Estoril de 19 pouces et un accéléromètre. Volkswagen a adapté le mode de conduite Special du pack au circuit du Nürburgring afin que la voiture puisse mieux gérer les ondulations de la piste.

Le prix de la honte

Les mises à jour intérieures incluent un écran tactile d'infodivertissement de 12,9 pouces et un groupe d'instruments numériques de 10,2 pouces avec le Digital Cockpit Pro. Les jauges comportent des détails spéciaux pour la Golf R et l’habitacle est également redessiné et éclairé par un contrôle du volume et des curseurs de température.

Les Européens pourront aussi profiter de la Golf R Black Edition, qui est livrée avec des badges VW et des logos R foncés, des étriers noirs, des jantes Estoril noires de 19 pouces et des embouts d'échappement noirs. Les phares matriciels à LED IQ.Light, normalement en option, et le pack Performance sont de série sur l'édition spéciale. Le constructeur automobile propose également une nouvelle roue forgée Warmenau de 19 pouces qui pèse 8 kg de moins par jante qu'une jante en alliage similaire.

Volkswagen n'a pas encore publié de détails spécifiques sur la Golf R pour la France mais la version allemande coutera 53 795 €, et il est possible que ce prix soit encore plus élevé dans l'Hexagone. Mais pour finir de nous achever, sont malus sera presque aussi élevé avec un tarif fixé à 51 912 €...

Les préventes de cette Golf R restylée, en Europe, sont prévu pour la fin de ce mois de juin, suivies par d'autres marchés. Enfin, si quelqu'un souhaitera investir plus de 100 000 € dedans, cela va de soit...