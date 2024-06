Sans la livrée spéciale et les feux supplémentaires, vous auriez du mal à croire qu'il ne s'agit pas d'une Volkswagen Golf GTI ordinaire. Cependant, ce modèle de huitième génération a subi quelques changements profonds pour devenir résistant aux balles. Alors que les voitures blindées sont généralement de grosses berlines et, dans certains cas, des SUV, voici une berline compacte capable de résister à une attaque de AK-47.

Développé par SVI Engineering en Afrique du Sud, le véhicule est doté d'un placage en acier blindé de 3,5 mm et d'un verre balistique léger. Seule la vitre côté conducteur peut être ouverte à moitié tandis que les autres sont fixées pour des raisons évidentes. Bien que l'ensemble soit présenté ici sur une GTI, la société affirme qu'il est également compatible avec la R à traction intégrale.

De l'acier blindé de haute qualité a été utilisé pour les portes, les piliers, le toit et une cloison arrière personnalisée. Ce dernier a été choisi pour qu'il ne soit pas nécessaire d'utiliser un blindage pour le hayon, minimisant ainsi la pénalité de poids et réduisant les coûts. Il existe une protection supplémentaire pour les composants importants du moteur après l'installation d'un blindage dans les ailes avant, tandis que la batterie bénéficie également d'une protection pare-balles.

Plus sûre, mais moins rapide

Comme vous pouvez l'imaginer, certains inconvénients surviennent après l'ajout de tout ce matériel supplémentaire. La voiture pèse environ 340 kg de plus, alors ne vous attendez pas à ce que cette Golf GTI parvienne de 0 à 100 km/h en six secondes comme la voiture standard. Opter pour la Golf R plus rapide (4,5 secondes pour ce même sprint) aurait plus de sens. De plus, le rendement énergétique en prend sûrement un coup par rapport à la GTI classique.

Cependant, SVI Engineering a peaufiné la suspension pour faire face au poids considérablement accru (1 769 kg au total). L'avantage est que la Golf GTI peut désormais résister aux attaques d'armes de poing et de carabines jusqu'à 7,62x39 mm grâce à son gilet pare-balles B4+. Le verre balistique mentionné précédemment peut arrêter quatre tirs d'un AK-47 dans un carré de 300 mm.

L'entreprise spécialisée a besoin d'environ trois mois pour convertir une GTI ou une R. Quelle que soit celle que vous choisissez (même si vous serrez très peu à en avoir besoin ici) ; l'ensemble de blindage coûte plus de 32 500 €. Et c'est avant les taxes et sans inclure la voiture du donateur...