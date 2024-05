Chez Volkswagen, l'année 2024 est placée sous le signe du 50e anniversaire de la Golf. C'est pourquoi on ne se prive pas de présenter un ou plusieurs vieux loups à presque chaque première mondiale de la Golf actuelle en 2024.

Ce sera également le cas dans le cadre des 24 heures du Nürburgring qui auront lieu fin mai, où la VW Golf GTI Clubsport remaniée sera présentée. Certes, la première Golf GTI n'a été présentée qu'en 1975 et lancée sur le marché en 1976, mais les trois lettres font partie intégrante du thème de la Golf. De plus, comme le meeting GTI à Wörthersee n'existe plus, le Nürburgring et la foule de fans des 24 heures (que l'on espère richement motorisée en GTI) constituent un public reconnaissant.

Galerie: Volkswagen Golf GTI Clubsport Teaser

14 Photos

En amont de la course principale, trois Golf GTI classiques de première génération seront présentes lors de l'ADAC 24h-Classic pour mettre de l'ambiance auprès des visiteurs le long du circuit de l'Eifel. Les trois voitures prendront le départ dans l'équipe de KWL Motorsport, qui fêtera son 45e anniversaire en 2024. Avec les 45 ans de KWL et les 50 ans de la Golf, il y aura un double anniversaire sur la Nordschleife.

Au départ, l'équipe de Burscheid emmènera une légendaire Golf GTI 16S "Oettinger" (groupe 4) de 1981, qui développe 208 chevaux. Ensuite, non moins légendaire, une Golf GTI "Kamei" (groupe 2) de 1978 développant 183 ch. Enfin, une Golf GTI de 1980 (groupe 2) de 184 ch au design camouflage GTI (avec le logo des 50 ans de la Golf).

La Golf GTI Clubsport 24h engagée par Max Kruse Racing lors de la course de 24 heures doit montrer le potentiel de la nouvelle Golf GTI Clubsport. En effet, la voiture de course a également été développée sur la base de la GTI de série. Celle-ci a été construite à l'origine par Volkswagen Motorsport pour la série WTCR. Après la fin des activités de sport automobile en 2021, la voiture a d'abord été transférée dans le stock de Volkswagen Classic.

Le prototype a été réactivé et perfectionné par le pilote de course Benny Leuchter et son équipe Max Kruse Racing spécialement pour l'"enfer vert". La voiture de course prend le départ dans la catégorie AT3 (SP3T / catégorie pour véhicules à carburant alternatif), car le moteur turbo de 2,0 litres développant 348 ch est alimenté par un nouveau carburant au bioéthanol du partenaire technologique Shell : le carburant high-tech E20.

La Golf GTI Clubsport 24h, qui peut atteindre 270 km/h, offre des performances de premier ordre pour une sportive compacte. Cela tient d'abord à sa base technique. La Volkswagen, qui pèse 1 170 kg, est stimulée par un rapport poids/puissance de 3,36 kg/ch. Le moteur turbo envoie un couple maximal de 450 Nm vers l'essieu avant. L'efficace carburant E20, dont la Golf GTI Clubsport 24h peut contenir jusqu'à 100 litres, assure également une propulsion puissante.

Le deuxième facteur de réussite de la course est l'équipe de pilotes mise en place par Max Kruse Racing. En 2017, Benny Leuchter s'était déjà assuré la victoire de classe aux 24 heures du Nürburgring sur une Golf GTI TCR. En 2019, il a également été le premier allemand à remporter une course de classement WTCR, sur une Golf GTI TCR au Nürburgring. Parmi les meilleurs pilotes de course du monde, on trouve Johan Kristoffersson, qui a écrit l'histoire du sport automobile avec Volkswagen en tant qu'actuel et six fois champion du monde de rallycross FIA.

En WTCR, le Suédois était le coéquipier de Benny Leuchter et a également remporté une course au Nürburgring avec la Golf GTI TCR. Cette équipe bien rodée est renforcée par deux professionnels allemands du Nürburgring, Nico Otto et Heiko Hammel. De l'extérieur, la Golf GTI Clubsport 24h, équipée d'une caméra de course, fait sensation avec son aérodynamisme sophistiqué et son design camouflage particulier, que seuls les véhicules de série camouflés de la Golf GTI Clubsport portaient jusqu'à présent.