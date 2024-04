Il y a un demi-siècle, Volkswagen commençait la production en série de la Golf à Wolfsburg. À ce moment précis, personne ne soupçonnait que cette voiture compacte, qui succédait à la légendaire Coccinelle, deviendrait la Volkswagen la plus réussie et la voiture européenne la plus vendue de tous les temps.

Finalement, le groupe Volkswagen se retrouve en crise en 1974 et l’échec de la nouvelle Golf aurait changé définitivement l’histoire de l’entreprise. Mais elle est devenu un icône de sa catégorie et a accompagné des générations de personnes à travers le monde. La Golf a même fait son apparition sur un timbre-poste.

En parlant du nom, "Golf" est généralement dérivé du Gulf Stream mais apparemment, c’était aussi le nom du cheval de course d’un membre du conseil d’administration de la marque allemande. Quoi qu'il en soit, c'est quand même mieux que le nom "Blizzard", qui fut souvent évoqué. Aux États-Unis (et en partie aussi en Autriche), la première Golf était vendue sous le nom de "Rabbit".

À ce jour, la première Golf de production de 1974 a été vendue à plus de 37 millions d'unités. En termes purement mathématiques, plus de 2 000 personnes ont choisi chaque jour une nouvelle Golf au cours des 50 dernières années.

Une plongée dans le passé

En juillet 1974, les premières Golf neuves étaient dans l'espace de vente du concessionnaire. Là où la Coccinelle et son moteur boxer à l'arrière ont dominé la gamme pendant des décennies, une nouvelle ère commence enfin : celle du moteur avant installé de manière transversale. Ce mouvement avait été initié chez Volkswagen peu auparavant par la Scirocco et la Passat. Pour info, la première Volkswagen à traction avant était la K 70.

En tant que successeur de la légendaire Coccinelle, construite plus de 21,5 millions de fois, la Golf, conçue par Giorgio Giugiaro et Volkswagen Design, devait être à la hauteur de la voiture la plus vendue au monde à cette époque. Le plan a fonctionné : le concept de transmission moderne, l'intérieur variable et le nouveau design étaient si convaincants que la production de la millionième Golf a pu être célébrée dès le mois d’octobre 1976. Et cela malgré le fait que les premiers modèles de 1974 ont dû faire face à de graves défauts de qualité et que presque tous ont été rachetés par Volkswagen.

À ce jour, plus de 20 millions de Golf ont été construites rien qu'à Wolfsburg et les 17 millions fabriquées en dehors l'ont été dans d'autres usines allemandes ainsi qu'en Belgique, au Brésil, en Chine, en Malaisie, au Mexique, en Slovaquie et en Afrique du Sud où la Golf I a continué à sortir des chaînes de montage jusqu'en 2009.

La traversée du temps

Presque tout a déjà été dit sur les désormais huit générations de Golf. Voici donc un bref aperçu de l’histoire de ce modèle emblématique. On commence évidemment par la Golf première du nom (tous dérivés compris), qui s'est vendue 6,9 millions de fois.

Vient ensuite la Golf II de 1983 à 1992, de meilleure qualité et plus grande que son prédécesseur. Des technologies telles que le pot catalytique contrôlé, l'ABS et la transmission intégrale ont fait leurs débuts sur cette voiture et permis les modèles légendaires dérivés de celle-ci, on peut citer les Rallye Golf, G60, Country Golf, et GTI 16V. 6,3 millions de Golf II ont été construites entre 1983 et 1991.

Avec la Golf III, Volkswagen a inauguré une nouvelle ère de sécurité en août 1991. C'est le premier modèle de la série à être disponible avec des airbags frontaux à partir de 1992. Il y a eu des problèmes de qualité et de prévention de la rouille mais il y a bien eu des modèles légendaires comme la VR6 ou la première Golf Variant. 4,8 millions de Golf III ont été construites jusqu’en 1997.

La Golf IV, introduite en 1997, est aujourd'hui considérée comme une icône de style, certainement parce qu'elle constitue un pont avec la Golf I de 1974 avec sa clarté et le design du montant C qui caractérisait la série. Avec cette voiture, Volkswagen a établi un nouveau standard de qualité dans le segment. En 2002, la marque a également présenté la Golf la plus sportive à ce jour basée sur la quatrième génération : la R32 et sa pointe de vitesse de 250 km/h. En 2003, elle fut la première Volkswagen à recevoir une transmission à double embrayage (DSG). La même année, la Golf IV a été remplacée après 4,9 millions d'unités vendues.

En 2003, la cinquième Golf a laissé derrière elle de nombreux concurrents de la classe moyenne supérieure grâce à son excellent confort. Rien d'autre n’était comparable en terme de qualité. Cette génération verra l’apparition de la Golf Plus (appelée plus tard Golf Sportsvan) qui complète la gamme. De plus, la Golf V, construite en 3,4 millions de fois d’exemplaires jusqu’en 2008, a marqué des points avec un nouvel essieu arrière à quatre bras, des phares bi-xénon et la première DSG à 7 vitesses.

La Golf VI était de facto un lifting très important de la génération précédente. En seulement quatre ans, fin juillet 2012, 3,6 millions de Golf supplémentaires ont été construites sur la base de ce véhicule introduit en 2008. En septembre 2012, Volkswagen a célébré la première mondiale de la septième Golf. Son poids a été réduit jusqu'à 100 kg par rapport à son prédécesseur et sa consommation a également diminué de 23 %. En 2014, Volkswagen a mis le cap sur l’ère de l’électromobilité avec la e-Golf. Pourtant, la Golf I existait déjà en tant que prototype électrique. En 2019, 6,3 millions de Golf VII avaient été construites.

En octobre 2019, Volkswagen présentait la Golf VIII. La marque a électrifié la classe compacte avec de nouveaux moteurs hybrides légers et rechargeables. Cependant, le logiciel vulnérable et le mauvais fonctionnement via les surfaces tactiles ont été critiqués. L'impression de qualité s'est également détériorée par rapport à son prédécesseur. Tous ces points auraient été améliorés avec le lifting présenté en janvier 2024 et plus d'un million d'exemplaires de la huitième Golf ont été vendus jusqu'à présent. On se retrouve pour le centenaire ?