Joyeux anniversaire à une légende absolue ! La voiture la plus vendue de tous les temps par Volkswagen et la plus populaire d'Europe fête aujourd'hui ses 50 ans. Le 29 mars 1974, la production en série de la Golf Mk1 a débuté à l'usine de Wolfsburg en Allemagne. Depuis, plus de 37 millions d'unités ont été vendues. Si l'on fait le calcul, cela signifie que plus de 2 000 personnes ont acheté une Golf chaque jour au cours du demi-siècle écoulé.

La remplaçante de la Coccinelle est apparue à la fin des années 1960, lorsque Porsche a mis au point le prototype EA 266. Plus de 50 voitures ont été construites, mais le projet a finalement été annulé en octobre 1971. Ces voitures étaient équipées d'un moteur en ligne refroidi par eau, logé sous la banquette arrière, ce qui en faisait techniquement une voiture à moteur central. Cependant, l'emplacement du moteur à essence compliquait les travaux de réparation et d'entretien.

Volkswagen EA 266

Il permettait une vitesse de pointe de 186 km/h, ce qui n'était pas si mal pour l'époque. Bien qu'une voiture à hayon à moteur central semble très amusante, la réalité était tout autre. La rumeur veut que le moteur soit trop chaud et que des gaz d'échappement envahissent l'habitacle. De plus, le véhicule était réputé bruyant et instable sur route mouillée.

Il y a fort à parier qu'il aurait été trop cher à construire de toute façon, et la voiture a donc été abandonnée. De plus, elle était peu esthétique et aurait été difficile à réparer en raison de l'emplacement difficile d'accès du moteur. Selon Volkswagen, sur la cinquantaine de voitures produites par Porsche à la fin des années 1960 et au début des années 1970, seule une poignée a survécu.

Volkswagen EA 276 Volkswagen EA 276

À peu près à la même époque, la EA 276 a été conçue à Wolfsburg avec une traction avant et un moteur avant. Un seul exemplaire a été fabriqué, mais même ce prototype n'était pas entièrement fonctionnel. Le moteur boxer refroidi par air de la Coccinelle se trouvait sous le capot, tandis que le réservoir d'essence était placé sous les sièges arrière. La petite voiture à hayon - dont l'apparence s'est améliorée, mais qui reste un peu étrange - est dotée d'un essieu à poutre de torsion et d'un espace de chargement spacieux.

Le projet EA 276 a également été abandonné parce que la technologie du moteur qu'il utilisait était déjà dépassée pour ce qui devait être un produit mondial. Cependant, cette voiture unique a influencé la première génération de la VW Golf lancée au Brésil en 1980 avec le moteur 1,3 litre refroidi par air de la Coccinelle, mais monté à l'avant. La Gol à hayon a donné naissance à la berline Voyage environ un an plus tard.

Volkswagen EA 337

La véritable Golf avant la Golf était la EA 337, conçue par Giorgetto Giugiaro d'Italdesign. Le modèle de production passe de phares carrés à des phares ronds, tandis que les clignotants sont déplacés des ailes vers le pare-chocs avant. En outre, les poignées de porte de la Golf Mk1 dépassent de la carrosserie, alors que sur l'EA 337, les poignées sont alignées avec la carrosserie. Le pare-brise de la Golf n'est pas aussi plat que sur le prototype.

Giugiaro souhaitait que les phares rectangulaires soient repris sur le modèle de série et fassent écho aux feux arrière en termes de taille et de disposition. Cependant, VW a décidé d'opter pour des phares ronds parce qu'ils étaient moins chers à produire. Il se souvient qu'on lui a demandé de dessiner une "voiture produite en série qui devrait être une voiture compacte moderne avec un couvercle de chaussure". Il se souvient que VW lui a demandé de "dessiner pour nous la remplaçante de la Coccinelle". Et il sera satisfait si l'espace intérieur est "à peu près le même que celui de cette dernière".

La voiture d'une carrière

Bien que Giugiaro ait tout conçu, de la BMW M1 à la Lotus Esprit, il a déclaré un jour que la Golf était "la voiture la plus importante de ma carrière". En 2008, alors qu'il fêtait son 70e anniversaire, l'emblématique designer automobile avait déclaré que le succès de la VW Golf originale "m'avait ouvert de nombreuses portes".

En ce qui concerne le nom de la voiture, "Golf" vient du mot allemand désignant le courant océanique "Gulf Stream" ("Golfstrom"). Cinquante ans plus tard, VW utilise toujours ce nom emblématique pour la huitième génération de sa voiture compacte. Le duo hatchback/wagon a récemment fait l'objet d'un lifting de mi-cycle et restera en vente pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'une Golf Mk9 entièrement électrique prenne sa place dans la gamme.