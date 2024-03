La Volkswagen Golf IV était le rêve de nombreux jeunes au début des années 2000. Reconnue par beaucoup comme la génération la plus réussie de la voiture compacte allemande, elle a servi de base, au fil du temps, à plusieurs préparateurs européens et américains pour réaliser des projets très spéciaux.

Le dernier en date est celui réalisé par le préparateur allemand JMS Fahrzeugteile, qui a équipé la Volkswagen d'un kit carrosserie bleu inspiré de celui de la version R32.

Kit de style sportif

La première modification apportée par JMS sur la Golf IV concerne le kit esthétique. Comme prévu, l'entreprise a opté pour des pare-chocs et des jupes librement inspirés de ceux de la voiture de sport originale R32, une voiture très recherchée aujourd'hui par les amateurs de youngtimer.

La partie avant, en particulier, présente un nouveau sous-pare-chocs aérodynamique, associé à un tout nouveau capot et à des prises d'air plus grandes. Mais ce n'est pas tout, les jupes latérales et le pare-chocs arrière sont également nouveaux et intègrent deux sorties d'échappement rondes de 90 mm, marquées Racelook by Friedrich Motorsport, en acier inoxydable.

Volkswagen Golf IV JMS Fahrzeugteile

Jantes larges

En regardant de plus près cette Volkswagen Golf IV spéciale, on remarque un autre détail important : les nouvelles jantes en alliage. Il s'agit de jantes Barracuda Karizzma de 8,5x19 pouces pour l'essieu avant et de 9,5x19 pouces pour l'essieu arrière, peintes en noir mat et recouvertes de pneus 225/35R19 et 245/30R19.

En termes de réglages, enfin, JMS a choisi d'installer un KW Variant 1, qui abaisse la compacte allemande de 45 mm à l'avant et de 40 mm à l'arrière. Le prix et la disponibilité n'ont pas été annoncés par la société.