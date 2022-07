Chaque marque a ses modèles sacrés. Chez VW, il s'agit bien sûr de la Coccinelle et de la Golf, et plus particulièrement de la Golf I GTI. Il y a 20 ans, la R32 était devenue un point fort presque mythique pour les fans de sportivité. Nos confrères de Motor1.com Allemagne ont pu se remettre à son volant à l'occasion des GCOTY (German Car of the Year) :

"Pourquoi une Youngtimer lors de l'élection de la meilleure voiture neuve ? Tout simplement parce que juste à côté, la Golf R "20 Years" de 333 ch faisait ses débuts, malheureusement de manière statique. Pour fêter tout de même dignement cet anniversaire, une R32 non moins bleue était présente. Un exemplaire dans un état exceptionnel, avec un kilométrage relativement faible.

Galerie: VW Golf R32 V6

2 Photos

Retour un peu en arrière. À l'été 2002, Volkswagen a lancé sur le marché l'un des modèles compacts les plus sportifs au monde : la première Golf R32. Avec son six cylindres de 3,2 litres de 177 kW (241 ch), c'était la Golf la plus puissante que Volkswagen avait construite jusqu'alors. Et de manière surprenante, elle est devenue un best-seller.

La Golf R32, basée sur la Golf IV, s'est vendue trois fois plus que prévu. VW avait prévu d'en vendre 5000, il en a vendu 12 000 en 2004. La première R32 est même allée jusqu'aux États-Unis. Jusqu'à présent, plus de 260 000 modèles R ont été vendus dans le monde. Il existait également une R32 de la Golf V, dont le V6 développait 250 ch.

Mais aujourd'hui, je suis assis dans une Golf IV R32 qui me semble étrangement familière. En effet, elle me rappelle la Golf IV de 75 ch qui appartenait à ma mère. Mais à l'intérieur, la R32 n'en est pas si éloignée. Seuls les inserts en aluminium, les sièges sport confortables et le tableau de bord perforé sur la partie haute montrent que cette Golf à quatre places a envie de se faire remarquer.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Démarrer le moteur, mettre le sélecteur de la DSG (l'une des premières applications de cette technologie chez VW) sur D et c'est parti ! Certes, la R32 n'a pas l'accélération folle des montagnes russes de certaines voitures électriques. Mais le son, oui. En bas, un soupçon de six en ligne BMW et une pincée de cinq cylindres. Mais toujours une basse sonore, discrète ou au premier plan selon la pression exercée sur l'accélérateur.

Ce qui m'impressionne encore plus, c'est la précision de la direction et de la maniabilité. Accélération sans faille en 6,4 secondes jusqu'à 100 km/h grâce à la transmission intégrale de série, sans oublier la DSG qui passe rapidement les vitesses.

Et combien coûte une Golf IV R32 aujourd'hui ? Il faut d'abord en trouver une, qui plus est non bricolée. Et elles se font rares en dessous de 25/30 000 euros. Pour se consoler, l'actuelle Golf R anniversaire coûte le double !"