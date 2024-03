Presque trois ans après ses débuts, la Hyundai Ioniq 5 reçoit un restylage classique de mi-carrière avec des nouveautés esthétiques, technologiques et mécaniques. Des mises à jour qui s'accompagnent également de la toute nouvelle finition N Line, esthétiquement inspirée de la Ioniq 5 N de 650 ch.

L'arrivée en France est prévue pour le milieu de l'année, avec des prix encore à définir. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la Hyundai Ioniq 5 2024.

L'extérieur

Commençons par les dimensions : la Hyundai Ioniq 5 restylée est plus longue de 2 cm que la version actuelle, atteignant 4,65 mètres au total. Les autres chiffres restent inchangés : largeur de 1,89 mètre, hauteur de 1,6 mètre et empattement de 3 mètres.

Les innovations esthétiques ne sont pas légères et comprennent une calandre et des pare-chocs redessinés, un spoiler arrière allongé de 5 cm pour assurer une meilleure performance aérodynamique et de nouvelles jantes en alliage partiellement profilées. Les nouveautés introduites lors de la dernière mise à jour sont conservées, comme l'option des rétroviseurs numériques (actuellement disponibles dans le Tech Pack Plus pour 1 500 euros).

Hyundai Ioniq 5 2024, l'arrière Hyundai Ioniq 5 2024, les nouvelles jantes en alliage

En revanche, les renforts de carrosserie, de portes et de montants B, introduits pour augmenter la protection des passagers en cas de collision latérale, sont absents.

L'intérieur

L'intérieur de la Hyundai Ioniq 5 2024 a également été mis à jour pour offrir une meilleure ergonomie. Par exemple, plusieurs boutons physiques sont situés sous l'écran central pour appeler à la volée certains éléments du menu du système d'info-divertissement. D'autres sont montés juste devant l'accoudoir central pour activer la caméra de stationnement et le chauffage/refroidissement des sièges. Sur le tunnel central (appelé Universal Island par Hyundai) se trouve également la plaque d'induction pour la recharge sans fil des smartphones.

Hyundai Ioniq 5 2024, l'intérieur

Le volant est également nouveau, tant au niveau du design que des quatre points au centre, qui sont désormais éclairés. On ne sait pas encore ce qu'ils indiquent, le niveau de charge de la batterie ou autre chose.

Enfin, la nouvelle Hyundai Ioniq 5 adopte la dernière version du système d'info-divertissement de l'entreprise (Connected Car Navigation Cockpit) avec des mises à jour OTA tant pour l'info-télématique que pour les différentes commandes électroniques.

Moteurs et technologie

La grande nouveauté de la Ioniq 5 remaniée n'est cependant pas visible. Il s'agit de la nouvelle batterie de 84,0 kWh, qui remplace la batterie actuelle de 77,4 kWh, permettant ainsi une plus grande autonomie. Il n'y a cependant pas encore de détails à ce sujet. Aucune nouvelle n'est mentionnée pour la plus petite batterie de 58 kWh, qui pourrait donc rester pour les version s d'entrée de gamme.

Hyundai ne parle pas non plus des moteurs, mais il pourrait y avoir une augmentation de la puissance sur toutes les versions, aussi bien les 170 et 225 ch à l'arrière que la 325 ch à transmission intégrale.

De nouveaux systèmes d'aide à la conduite tels que Lane Keeping Assist 2, Remote Smart Parking Assist 2 et parking exit monitoring font également leur apparition, en complément de ce qui existe déjà : régulateur de vitesse adaptatif, freinage d'urgence automatique, reconnaissance des panneaux de signalisation, etc.

Hyundai Ioniq 5 2024 Hyundai Ioniq 5 2024

Le travail des ingénieurs de Hyundai s'est également concentré sur les réglages, avec un nouveau système d'amortissement pour mieux atténuer les vibrations, des renforts sur les roues arrière et la partie inférieure de la carrosserie de la Ioniq 5 2024 rigidifiée.

Prix et équipements

La Hyundai Ioniq 5 arrivera chez les concessionnaires entre juin et juillet, les commandes étant susceptibles d'être ouvertes en mai. Elle sera également disponible dans la nouvelle finition N Line qui comprend des améliorations stylistiques à la sauce sportive, telles que des jantes en alliage de 20 pouces, des jupes latérales, des pédales en métal et des sièges sport.

Les prix n'ont pas encore été annoncés et pourraient augmenter légèrement par rapport aux 50 400 euros demandés aujourd'hui pour la version d'entrée de gamme. Une liste qui laisserait le crossover électrique en dehors des incitations automobiles de 2024.