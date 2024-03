Combien de voitures circulent sur les routes européennes ? Quels sont les pays qui ont le plus de voitures et ceux qui ont le plus de voitures par habitant ? Vous êtes-vous déjà demandé quel âge et quelle puissance avaient ces véhicules ?

Pour répondre à ces questions, l'Acea, l'association des constructeurs automobiles européens, a publié les nouveaux chiffres pour 2024, qui se réfèrent à 2022 et sont à même de satisfaire toutes les curiosités. Commençons par les chiffres !

297 millions de voitures en circulation en Europe, l'Allemagne en tête

Commençons par les pays de l'Europe (UE, AELE, Royaume-Uni, sans la Bulgarie et Malte) qui comptent le plus de voitures sur leurs routes, un classement qui commence par un chiffre continental de 297 170 530 voitures, en hausse de 1% par rapport à 2021.

En tête de la liste des pays les plus "remplis" de voitures, on trouve l'Allemagne avec 48 763 036 voitures en circulation (+0,5% par rapport à 2021), devant l'Italie avec 40 213 061 voitures (+1,0%) et la France avec 38 856 492 voitures (+0,1%). Il convient également de noter la croissance continue de la Pologne, qui dépasse l'Espagne en 2022 et prend la cinquième place du classement.

Trafic à Berlin

En fin de liste, on trouve des pays plus petits ou moins peuplés comme Chypre (601 131), le Luxembourg (448 454) et l'Islande (236 824).

Nombre de voitures en circulation

Allemagne - 48 763 036 Italie - 40 213 061 France - 38 856 492 Royaume-Uni - 37 050 775 Pologne - 26 457 659 Espagne - 25 644 595 Pays-Bas - 9 233 107 République tchèque - 6 425 417 Roumanie - 7 865 186 Belgique - 5 877 949 Portugal - 5 560 000 Grèce - 5 495 927 Autriche - 5 150 890 Suède - 4 980 543 Suisse - 4 768 843 Hongrie - 4 091 975 Norvège - 2 876 313 Danemark - 2 794 055 Finlande - 2 740 393 Slovaquie - 2 721 252 Irlande - 2 292 748 Croatie - 1 836 016 Lituanie - 1 347 548 Slovénie - 1 221 702 Estonie - 849 294 Lettonie - 769 345 Chypre - 601 131 Luxembourg - 448 454 Islande - 236 824

La densité la plus élevée se trouve en Pologne : 703 voitures pour 1 000 habitants

Le chiffre le plus intéressant est peut-être le nombre de voitures par habitant, c'est-à-dire le nombre de voitures dans les différents pays européens par rapport à la population. La moyenne européenne en 2022 est de 570 voitures pour 1 000 habitants, mais certains pays comptent beaucoup plus de voitures pour 1 000 habitants.

Voitures sur les routes polonaises, à Varsovie

De manière assez surprenante et avec une croissance remarquable au cours des dernières années, la Pologne remporte ce classement avec 703 voitures pour 1 000 habitants, soit 1,42 habitant par voiture, tandis que le Luxembourg reste dans le peloton de tête avec 695 voitures pour 1 000 habitants (1,43 habitant par voiture). L'Italie occupe la troisième place avec 681 voitures (1,46 habitant par voiture).

Nombre de voitures pour 1 000 habitants

Pologne - 703 Luxembourg - 695 Italie - 681 Chypre - 664 Estonie - 638 Islande - 629 République tchèque - 611 Allemagne - 586 Slovénie - 580 Autriche - 574 Moyenne de l'UE - 574 France - 572 Moyenne UE+AELE+Royaume-Uni - 570 Royaume-Uni - 549 Suisse - 546 Moyenne AELE - 542 Espagne - 541 Portugal - 537 Norvège - 530 Grèce - 525 Pays-Bas - 525 Belgique - 506 Slovaquie - 501 Finlande - 494 Lituanie - 480 Suède - 477 Danemark - 476 Croatie - 475 Irlande - 453 Hongrie - 422 Roumanie - 413 Lettonie - 410

Les pays ayant la plus faible densité de voitures sont la Hongrie avec 422 voitures pour 1 000 habitants (2,37 habitants/voiture), la Roumanie avec 413 voitures (2,42 habitants/voiture) et enfin la Lettonie avec 410 voitures pour 1 000 habitants (2,44 habitants/voiture).

Les voitures les plus anciennes ? Elles se trouvent en Grèce

En entrant un peu plus dans le détail des données de l'Acea, on trouve l'âge moyen des voitures en circulation dans les différents pays européens. Ce classement particulier des marchés où les voitures sont les plus vieilles est dominé par la Grèce, avec une moyenne de 17,3 ans, suivie par l'Estonie (16,6 ans) et la République tchèque (15,9 ans). En revanche, la moyenne de l'UE est de 12,3 ans.

Une vieille Coccinelle Volkswagen dans une rue d'Athènes

Âge moyen des voitures en circulation

Grèce - 17,3 ans Estonie - 16,6 ans République tchèque - 15,9 ans Lettonie - 15,2 ans Pologne - 14,9 ans Roumanie - 14,9 ans Lituanie - 14,7 ans Slovaquie - 14,7 ans Hongrie - 14,6 ans Espagne - 13,9 ans Portugal - 13,6 ans Croatie - 13,3 ans Finlande - 12,9 ans Italie - 12,5 ans Moyenne de l'UE - 12,3 ans Islande - 12,0 ans Pays-Bas - 11,7 ans Slovénie - 11,2 ans France - 10,8 ans Norvège - 10,8 ans Suède - 10,7 ans Royaume-Uni - 10,3 ans Allemagne - 10,0 ans Suisse - 10,0 ans Belgique - 9,8 ans Irlande - 9,1 ans Autriche - 8,9 ans Danemark - 8,9 ans Luxembourg - 7,9 ans

Les voitures les plus récentes et les plus neuves sont en circulation au Luxembourg, pays dont le parc automobile a un âge moyen de 7,9 ans, mais le Danemark et l'Autriche se distinguent également par la "fraîcheur" des voitures en circulation, avec 8,9 ans dans les deux cas.

Les voitures de plus de dix ans sont plus nombreuses en Italie

Un peu différent, mais toujours basé sur l'âge des voitures en circulation, le classement ci-dessous présente les pays ayant le plus grand nombre de voitures de plus de dix ans, en chiffres absolus. Ici, c'est l'Italie qui "gagne" avec près de 24 millions de voitures de plus de dix ans en circulation, suivie de l'Allemagne avec près de 22 millions et de la Pologne avec 21 millions.

Une vieille Fiat 500 à Rome

Voitures de plus de 10 ans en circulation

Italie - 23 819 479 Allemagne - 21 947 427 Pologne - 21 393 509 France - 20 385 505 Espagne - 16 237 639 Royaume-Uni - 15 900 749 Roumanie - 6 362 815 Pays-Bas - 4 684 379 Grèce - 4 506 033 République tchèque - 4 291 380 Portugal - 3 472 737 Hongrie - 3 026 224 Suède - 2 305 174 Autriche - 2 291 833 Belgique - 2 068 592 Suisse - 2 031 577 Slovaquie - 1 797 147 Finlande - 1 573 670 Norvège - 1 289 250 Croatie - 1 237 593 Lituanie - 1 031 413 Irlande - 889 793 Danemark - 795 496 Slovénie - 660 662 Estonie - 598 105 Lettonie - 594 095 Chypre - 401 805 Luxembourg - 117 826 Islande - 85 065

Les marchés où il y a le moins de voitures de plus de dix ans sont Chypre, le Luxembourg et l'Islande.

Quel régime est le plus populaire en Europe ?

Une autre partie très intéressante du nouveau rapport de l'Acea concerne la diffusion des différents carburants sur les routes des pays européens. Examinons les statistiques individuelles, en commençant par les chiffres continentaux et en passant ensuite au classement des parts de marché par pays.

Le premier classement nous apprend que dans l'Europe élargie à 29 pays (UE+UK+EFTA), les voitures les plus populaires restent les voitures à essence, avec 50,6% du nombre total de véhicules en circulation, et les voitures diesel avec 40,8%. Les voitures hybrides arrivent en troisième position, suivies par les voitures à bicarburation GPL, tandis que les voitures électriques n'occupent que la cinquième position avec une pénétration de 1,2%.

Union européenne (part de marché)

Essence - 50,6% Diesel - 40,8% Hybrides - 3,1% GPL - 2,6% Véhicules électriques - 1,2% Hybrides rechargeables - 1,0% Gaz naturel - 0,6% Autres - 0,1% Non identifié - 0,1%

Voitures à essence

Quel est le marché qui compte le plus de voitures à essence en circulation ? Les données de l'Acea nous indiquent que c'est la Grèce avec près de 90% du parc en circulation, suivie des Pays-Bas et de Chypre, tandis que la Norvège et la Lituanie occupent les dernières places.

Essence (part de marché)

Grèce - 89,6% Pays-Bas - 78,2% Chypre - 74,8% Finlande - 67,6% Suisse - 63,4% Hongrie - 63,1% Allemagne - 62,7% Danemark - 61,7% Royaume-Uni - 58,1% République tchèque - 57,1% Roumanie - 54,9% Estonie - 54,4% Belgique - 53,1% Slovaquie - 50,0% Suède - 49,9% Slovénie - 46,2% Islande - 45,6% Pologne - 44,6% Italie - 44,0% Luxembourg - 43,3% Autriche - 42,6% France - 40,4% Espagne - 39,5% Croatie - 39,0% Portugal - 36,5% Irlande - 36,1% Lettonie - 31,3% Norvège - 28,7% Lituanie - 24,8%

Voitures diesel

Deux pays baltes se partagent le sceptre des rois du diesel, la Lettonie avec 65,8% de son marché devançant légèrement la Lituanie et le Portugal. Les voitures diesel, en revanche, ne semblent pas aimer les Pays-Bas et la Grèce.

Diesel (part de marché)

Lettonie - 65,8% Lituanie - 63,5% Portugal - 58,8% Croatie - 56,0% Irlande - 55,8% Espagne - 55,7% France - 53,0% Autriche - 51,5% Slovénie - 50,7% Luxembourg - 45,4% Slovaquie - 43,8% Roumanie - 42,2% Italie - 42,1% Estonie - 41,5% Pologne - 39,5% Norvège - 38,5% Belgique - 39,3% République tchèque - 39,3% Royaume-Uni - 34,7% Suède - 33,5% Islande - 33,0% Hongrie - 31,6% Allemagne - 29,6% Suisse - 28,1% Danemark - 26,6% Finlande - 26,3% Chypre - 21,5% Pays-Bas - 9,8% Grèce - 8,7%

Voitures électriques

Le seul marché européen où la part de marché des voitures électriques est très élevée reste la Norvège, avec 20,8%, suivie de loin par l'Islande (7,3%) et par le Danemark et la Suède, à égalité avec 4,0%. Les derniers sur la liste pour les voitures à zéro émission sont Chypre et la Grèce, tous deux avec 0,1%.

Voiture électrique (part de marché)

Norvège - 20,8% Islande - 7,3% Danemark - 4,0% Suède - 4,0% Pays-Bas - 3,7% Luxembourg - 3,1% Suisse - 2,3% Autriche - 2,1% Allemagne - 2,1% Royaume-Uni - 2,1% Finlande - 1,6% Irlande - 1,6% Belgique - 1,5% France - 1,5% Portugal - 0,9% Hongrie - 0,7% Slovénie - 0,6%. Lettonie - 0,5% Lituanie - 0,5% Estonie - 0,4% Italie - 0,4% Espagne - 0,4% Croatie - 0,3% Roumanie - 0,3% République tchèque - 0,2% Pologne - 0,2% Slovaquie - 0,2% Chypre - 0,1% Grèce - 0,1%

Voitures hybrides rechargeables

Le royaume européen des voitures hybrides rechargeables est la Scandinavie, avec l'Islande en première position (8,4%), suivie de la Norvège et de la Suède. En bas de la liste, on trouve des pays comme l'Autriche et l'Italie, où il n'y a pratiquement pas de voitures en circulation.

Véhicules hybrides rechargeables (part de marché)

Islande - 8,4% Norvège - 6,8% Suède - 4,8% Danemark - 3,8% Finlande - 3,8% Belgique - 3,0% Luxembourg - 2,7% Pays-Bas - 2,1% Allemagne - 1,8% Suisse - 1,4% Irlande - 1,2% France - 1,1% Royaume-Uni - 1,1% Portugal - 1,0% Hongrie - 0,6% Espagne - 0,5% Lituanie - 0,3% Pologne - 0,2% Slovaquie - 0,2% Slovénie - 0,2% Croatie - 0,1% Grèce - 0,1% Lettonie - 0,1% République tchèque - 0,1% Roumanie - 0,1% Autriche - 0,0%. Chypre - 0,0% Estonie - 0,0% Italie - 0,0%

Voitures hybrides légères et full hybrides

La part des voitures hybrides légères et full hybrides circulant dans les différents pays européens est également assez faible, mais le Luxembourg, l'Islande et la Norvège se distinguent en tête. La Finlande, quant à elle, ferme la marche avec 0,0 %.

Voitures hybrides légères et hybrides complètes (part de marché)

Luxembourg - 5,4% Islande - 5,1% Norvège - 5,1% Irlande - 5,0% Pays-Bas - 4,9% Suisse - 4,6% Lituanie - 4,2% Danemark - 3,9% Italie - 3,9% Royaume-Uni - 3,8% Autriche - 3,7% Espagne - 3,6% Suède - 3,5% Chypre - 3,4% Estonie - 3,4% France - 3,3% Hongrie - 3,2% Allemagne - 3,0% Pologne - 2,4% Belgique - 2,1% Slovaquie - 2,0% Slovénie - 1,7% Portugal - 1,6% Croatie - 1,3% Lettonie - 1,3% Grèce - 1,2% Roumanie - 0,8% République tchèque - 0,1% Finlande - 0,0%

Voitures au méthane

L'Italie est le pays où circulent le plus de voitures au gaz naturel (2,4% du total selon les chiffres de 2022), suivie de loin par la Suède et l'Islande. Le chiffre le plus frappant, cependant, est celui d'une part de marché nulle dans plus de la moitié des pays européens.

Méthane (part de marché)

Italie - 2,4% Suède - 0,8% Islande - 0,7% Finlande - 0,6% France - 0,6% République tchèque - 0,4% Belgique - 0,3% Estonie - 0,3% Allemagne - 0,2% Suisse - 0,2% Grèce - 0,1% Pays-Bas - 0,1% Slovaquie - 0,1% Espagne - 0,1% Autriche - 0,0% Croatie - 0,0% Chypre - 0,0% Danemark - 0,0% Irlande - 0,0% Lettonie - 0,0% Lituanie - 0,0% Luxembourg - 0,0% Pologne - 0,0% Portugal - 0,0% Roumanie - 0,0% Slovénie - 0,0% Norvège - 0,0% Royaume-Uni - 0,0% Hongrie - 0,0%

Voitures au GPL

La Pologne remporte le titre de reine du GPL, tandis que l'Italie et la Croatie occupent les deuxième et troisième places du classement. Dans de nombreux pays, cependant, les voitures fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié sont inconnues.

GPL (part de marché)

Pologne - 13,1% Italie - 7,2% Croatie - 3,3% Slovaquie - 1,9% République tchèque - 1,6% Pays-Bas - 1,1% Allemagne - 0,7% Hongrie - 0,7% Slovénie - 0,5% Roumanie - 0,4% Belgique - 0,3% Espagne - 0,3% Lettonie - 0,2% Lituanie - 0,2% Autriche - 0,1% Grèce - 0,1% Luxembourg - 0,1% Chypre - 0,0% Danemark - 0,0% Estonie - 0,0% Finlande - 0,0% France - 0,0% Irlande - 0,0% Portugal - 0,0% Royaume-Uni - 0,0% Suède - 0,0% Islande - 0,0% Norvège - 0,0% Suisse - 0,0%

Voitures utilisant d'autres carburants

Les statistiques sur les "autres carburants" comprennent les voitures à hydrogène, les mélanges d'éthanol tels que l'E85, les biocarburants et les e-carburants, encore très rares. Ces chiffres montrent que la Suède occupe la première place avec 3,6% du marché grâce aux nombreuses voitures fonctionnant à l'E85 qui circulent sur ses routes. Dans d'autres pays, ces carburants alternatifs sont pratiquement inconnus.

Autres (part de marché)

Suède - 3,6% Portugal - 1,0% Irlande - 0,3% Lituanie - 0,3% Finlande - 0,2% Chypre - 0,1% Lettonie - 0,1% Pays-Bas - 0,1% Royaume-Uni - 0,1% Autriche - 0,0%. Belgique - 0,0% Croatie - 0,0% Danemark - 0,0% Estonie - 0,0% France - 0,0% Allemagne - 0,0% Grèce - 0,0% Islande - 0,0% Italie - 0,0% Luxembourg - 0,0% Norvège - 0,0% Pologne - 0,0% République tchèque - 0,0% Roumanie - 0,0% Slovaquie - 0,0% Slovénie - 0,0% Espagne - 0.0% Suisse - 0,0% Hongrie - 0,0%

