L'hydrogène peut être l'une des solutions pour rendre durable au moins une partie du transport à longue distance, en particulier le transport commercial. Mais il en est encore loin et nécessite une phase de développement et d'industrialisation complexe. Certains constructeurs automobiles y croient cependant et y investissent avec beaucoup d'engagement, à tel point qu'ils visent à construire des écosystèmes urbains, industriels et économiques entiers basés précisément sur l'hydrogène.

Les partisans les plus convaincus de cette voie sont Toyota et Hyundai, qui ont amené le concept à ses premières applications pratiques par le biais de projets expérimentaux sur la voie de la "ville du futur".

Des usines aux villes

Aux États-Unis, Hyundai a récemment signé un accord avec Georgia Tech et l'État de Géorgie pour lancer une activité complexe de développement technologique. Cela commencera par une usine de production de voitures électriques et de batteries, mais qui s'étendra vers la mobilité durable, l'économie de l'hydrogène et la création de villes intelligentes et durables.

Le groupe, qui dispose déjà d'un ancrage stratégique dans l'État américain avec l'usine d'assemblage de Kia à West Point, investira plus de 12 milliards de dollars en Géorgie pour la production de véhicules électriques et de batteries, mais créera jusqu'à 40 000 nouveaux emplois au fur et à mesure de l'expansion de ses activités.

La signature de l'accord de collaboration entre Hyundai Motor Group et Georgia Tech

Plus précisément, les investissements comprennent le projet Hyundai Motor Group Metaplanet America (HMGMA) dans le comté de Bryan, avec plus de 8 500 nouveaux emplois, et une usine de fabrication de batteries de 5 milliards de dollars dans le cadre d'une coentreprise avec SK On dans le comté de Bartow, qui emploiera 3 500 personnes supplémentaires.

Ces usines seront implantées dans des zones proches du siège des partenaires, Georgia Tech, avec qui un long protocole d'accord a été signé sur la base d'un certain nombre de pierres angulaires, notamment la recherche et l'innovation, des programmes conjoints de recherche et de développement axés sur l'avenir de la mobilité durable, y compris des aspects tels que la technologie des batteries et l'expansion de l'économie de l'hydrogène.

Des investissements sont également réalisés dans la formation

Deuxièmement, il y a le développement de la main-d'œuvre avec des programmes de formation technique et de développement du leadership. Ces programmes sont destinés aux employés de Hyundai, mais il existe également des projets pour les étudiants encouragés à poursuivre des études dans les disciplines STIM.

En substance, Hyundai et Georgia Tech feront des zones concernées par le projet un véritable laboratoire d'où partira la création de nouveaux modèles d'entreprise et d'infrastructures qui, à leur tour, serviront de base à la fondation d'agglomérations et de villes fondées sur l'utilisation de nouvelles technologies et de modèles énergétiques dans lesquels l'hydrogène jouera un rôle central.