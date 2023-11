Kia poursuit le renouvellement d'une gamme dans laquelle l'électrification revêt sans aucun doute une importance croissante, mais que la marque poursuit de manière compétitive sans rien négliger. Le constructeur sud-coréen alterne les nouveautés dans tous les segments en allant de l'électrique à l'hybride en passant par des modèles plus traditionnels.

L'année 2024 s'ouvrira sur deux nouveautés substantiellement dévoilées, à savoir la nouvelle Picanto, qui continue de présider un segment, celui des voitures de ville, de plus en plus dépeuplé, et le restylage du SUV Sorento, disponible en deux variantes hybrides avec ou sans prise. Plus tard dans l'année, il y aura également un troisième modèle électrique, le SUV compact EV5, qui inaugure également un trio d'innovations alimentées par des batteries d'ici à 2026.

Voici les nouveautés 2024 de Kia:

A la regarder, on croirait presque à un tout nouveau modèle car le restylage avec lequel la Kia Picanto s'aligne sur le dernier "family feeling" modifie considérablement ses connotations, à l'intérieur comme à l'extérieur. Présentée il y a quelques mois, la petite coréenne est attendue au début de l'année prochaine, mais les prix n'ont pas encore été officialisés.

La Kia Picanto 2024 conserve son gabarit, avec une longueur d'environ 3,6 mètres, mais dispose d'une face avant plus sophistiquée avec des feux à LED, d'un nouveau bouclier arrière et d'une instrumentation avec un écran de 8 pouces. La gamme de moteurs comprend des essence 1.0 et 1.2 sans ajout d'hybrides, et avec une boîte de vitesses manuelle ou automatique, mais toujours à cinq rapports.

Nom Kia Picanto Carrosserie Berline 5 portes Moteurs essence Date d'arrivée Premier trimestre 2024 Prix A annoncer

La version actualisée du Kia Sorento, le désormais "grand" SUV de la firme coréenne, a été partiellement dévoilée avec les premières images officielles publiées par la firme l'été dernier, même si aucune information n'a encore été donnée sur les nouvelles caractéristiques techniques et de motorisation qui accompagneront le restylage. Nous devrions avoir des nouvelles avant la fin de l'année 2023, le lancement étant prévu pour le début de l'année 2024.

Le nouveau design, concentré principalement à l'avant, voit les phares devenir encore plus fins et adopter un profil en forme de T avec les feux de jour, tandis que la calandre en forme de "nez de tigre" reste en place. À l'intérieur, c'est surtout la zone d'infodivertissement qui change, avec un nouvel instrument de grande taille qui combine le panneau numérique et l'écran central de 12,3 pouces. Des améliorations des systèmes de sécurité active sont également attendues, tandis qu'il n'y a pas de nouvelles sur la gamme de moteurs, qui comprend déjà les propositions full hybrid et hybride rechargeable.

Nom Kia Sorento Carrosserie SUV de taille moyenne Moteurs essence, hybride complet et hybride rechargeable Date d'arrivée Printemps 2024 Prix à annoncer

Lors de l'EV Day 2023 organisé à Séoul le 12 octobre, Kia a confirmé une gamme de trois nouveaux modèles électriques en autant d'années et a présenté des voitures conceptuelles préfigurant les deux EV3 et EV4, plus petits mais plus éloignés. Le troisième modèle est le SUV compact EV5, que le constructeur sud-coréen a dévoilé au cours de l'été. Il a déjà été lancé en Chine et sera le premier à faire ses débuts en Europe vers le milieu de l'année.

Il s'agit d'un modèle aux formes solides et à la silhouette imposante, avec une longueur de 4,61 mètres et un empattement de 2,75 mètres, un intérieur spacieux et même trois écrans numériques, un pour l'instrumentation et un pour le système d'infodivertissement de 12,3 pouces chacun, plus un de 5 pouces pour le système de contrôle de la climatisation. Quant à la batterie, elle utilise en Chine un pack BYD lithium-fer-phosphate, tandis qu'une batterie nickel-manganèse-cobalt de 82 kWh est annoncée pour l'exportation. Des versions à un ou deux moteurs sont prévues.