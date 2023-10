Pour Dacia, 2024 sera l'année du renouvellement le plus important de son histoire. L'objectif clé sera d'élargir la gamme pour devenir le leader du marché des modèles accessibles, en accueillant l'électrification de manière plus importante après avoir brisé la glace avec le Spring et le Jogger Eco Smart. Les deux grandes nouveautés pour 2024 seront le nouveau Duster, l'un des best-sellers de la marque, qui ouvrira la porte à l'hybride avec cette troisième génération, et une nouvelle voiture électrique qui devrait poursuivre le bon succès du petit Spring.

Voici les nouveautés Dacia prévues pour 2024 :

Dacia B-EV 2024

La Dacia Spring a offert au marché la première voiture électrique véritablement économique, dont le succès a incité le Groupe Renault à accélérer les plans de renforcement de son offre sur les segments inférieurs. Comme le montre ce schéma - présenté en 2022 lors de la conférence des résultats financiers de l'année précédente - un nouveau modèle est attendu en 2024, année où une véritable vague de nouveautés arrivera de la part du Groupe français.

I piani di Renault Group per l'elettrico fino al 2025

Toutefois, à ce jour, il n'a pas encore été précisé s'il s'agira de l'héritière directe de la Spring ou d'un second modèle pour l'accompagner. Dans la seconde hypothèse, il est probable que Dacia réintroduise la formule d'un modèle pour les marchés émergents décliné en version électrique.

Le candidat le plus probable semble être le Renault Kiger, un crossover de 3,99 mètres développé pour le marché indien (comme la Kwid dont le Spring est lui-même dérivé). Comme le premier semestre de l'année sera consacré à la présentation du nouveau Duster, il est probable que la petite voiture électrique arrive après l'été.

Nom B-EV 2024 Carrosserie Crossover 5 portes Moteurs Électriques Date d'arrivée Fin 2023 (avant-première possible) Prix À annoncer

Dacia Duster 2024

La troisième génération de Duster fera ses débuts dès la fin de l'année 2023 (avec une commercialisation à partir de 2024) et changera beaucoup par rapport aux deux premières. Il restera un modèle très compétitif sur le segment des SUV compacts, sera plus durable grâce à l'introduction de nouveaux matériaux recyclés et accueillera également des motorisations hybrides dans la gamme.

Nuova Dacia Duster 2024, le nuove foto spia

Le nouveau Dacia Duster sera construit sur la plateforme CMF-B, ce qui lui permettra de gagner en taille, avec une longueur d'environ 4,4 mètres. La plateforme accueillera ensuite des motorisations électrifiées, très probablement l'une des E-Tech de Renault, comme le full hybrid déjà proposé sur le Jogger ou même un plug-in, même s'il n'est pas exclu que pour maintenir des prix compétitifs, il y ait aussi des mild hybrides et des motorisations non électrifiées, sans oublier le GPL, qui est toujours d'actualité.