Constructeur encore considéré comme "spécialisé", même s'il dispose d'une gamme qui couvre désormais presque tous les segments de l'univers des SUV, Jeep n'a jamais eu une liste de nouveautés particulièrement fournie d'une année sur l'autre. Celle de 2024 semble donc se concentrer sur le côté le plus "extrême", puisqu'elle concerne les deux modèles à la vocation tout-terrain la plus marquée.

Le premier, l'inoxydable Jeep Wrangler, arrive dans une version rafraîchie, plus lookée et équipée que les autres. L'année qui verra le départ du puissant pick-up Gladiator, qui ne sera plus disponible en Europe en raison de l'abandon du moteur turbo-diesel, le seul disponible sur le Vieux Continent, verra l'arrivée d'une nouveauté inédite : la Jeep Recon, dont l'esprit est très proche de celui du Wrangler.

Voici les nouveautés Jeep annoncées pour 2024 :

Jeep Recon

Apparue pour la première fois en 2022, dévoilée sous forme de concept-car aux côtés de l'Avenger et du Wagoner S, la Jeep Recon est un petit SUV 100% électrique doté de deux moteurs et d'une gestion de la transmission intégrale orientée vers les performances tout-terrain. Il dispose également d'un toit amovible et de portes comme le Wrangler, le Ford Bronco et le Ford Bronco Sport.

Vue latérale de la Jeep Recon 2024

La Jeep Recon devait faire ses débuts aux États-Unis fin 2023 et arriver en Europe l'année suivante, mais il semble que le lancement ait été reporté à 2024 et l'arrivée effective sur nos routes à 2025, date à laquelle le SUV de taille moyenne, le Wagoneer S, fera également ses débuts.

Nom Jeep Recon Carrosserie SUV Moteurs Électriques Date d'arrivée Fin 2024 début 2025 Prix À déterminer

Jeep Wrangler 2024

La première partie de l'année pour Jeep verra principalement l'arrivée sur les routes du Wrangler renouvelé. Le tout-terrain par excellence a été mis à jour dans de nombreux détails. Après l'abandon définitif des moteurs diesel, la gamme reprendra avec le système hybride rechargeable de Jeep, le 4Xe de 380 ch, qui associe un 2.0 essence à deux moteurs électriques. Toutefois, pour l'Italie et quelques autres pays, il y aura aussi le 2.0 Turbo non électrifié de 272 ch.

Jeep Wrangler JL restyling 2024

En plus de cela, le Wrangler 2024 dispose d'une nouvelle calandre, un écran tactile de 12,3 pouces avec Uconnect 5, connectivité 4G, Android Auto et Apple CarPlay sans fil, mises à jour OTA, commandes vocales, compatibilité Alexa et jusqu'à sept entrées USB de type A et C, des prises de 12 et 230 volts. L'arrivée dans les concessions est prévue dans les premières semaines de 2024.