Le Jeep Wagoneer S, entièrement électrique avec un lancement aux États-Unis prévu pour 2024, affrontera probablement plusieurs SUV électriques haut de gamme actuellement en vente Outre-Atlantique, comme le BMW iX et le Rivian R1S, entre autres.

Ce SUV de cinq mètres de long sera lancé pour la première fois aux États-Unis, puis sur les marchés européens avec conduite à gauche et à droite en 2025, y compris au Royaume-Uni selon Autocar. L’article ajoute qu'il aurait une autonomie de 600km, légèrement inférieure à l'estimation de Jeep qui prévoyait 643km lorsque le constructeur a dévoilé le SUV en septembre 2022. Ce chiffre variera selon les cycles de test EPA et WLTP.

Le Wagoneer S sera le plus haut de gamme des sept modèles Jeep pour le Royaume-Uni, qui comprend la Jeep Avenger déjà en vente, qui a reçu le titre de voiture européenne de l'année en janvier 2023, et le prochain modèle inspiré du Wrangler, le Jeep Reconnaissance. La gamme comprend également un nouveau véhicule électrique que le PDG de la marque, Christian Meunier, a décrit comme un aperçu de l'avenir de Jeep.

Plus rapide que la concurrence ?

Le Wagoneer électrique roulera sur l'architecture STLA Large de Stellantis et Jeep a promis qu'il développerait 600 ch avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes, grâce à une configuration de transmission intégrale à double moteur. Si cela s'avère vrai, le Wagoneer S aurait un démarrage plus rapide que le BMW iX (voir ci-dessus) et se classerait peut-être dans la ligue du Rivian R1S et du Tesla Model X.

Les images de presse révèlent une carrosserie élégante avec une surface aérodynamique lisse, et ses proportions véhiculent une sensation de confort et de luxe haut de gamme, indiquant qu'il pourrait même s'agir d'une alternative électrique au Range Rover Sport.

Début 2023, Stellantis a présenté le Wagoneer S aux concessionnaires lors d'une conférence à Las Vegas. Certains d’entre eux, ayant changé d’activité, ont été tellement impressionnés par le modèle qu'ils étaient déterminés à revenir dans le secteur. Un concessionnaire a estimé que le Wagoneer S pourrait apporter le type de performances observé sur le Grand Cherokee Trackhawk de 707 ch.