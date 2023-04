Les restomods font fureur de nos jours et il semble que cette tendance ne soit pas prête de s'éteindre. Vigilante 4x4, une société de tuning Jeep, présente aujourd'hui un nouvel ajout au segment des restomods sous la forme d'une Jeep Gladiator vintage entièrement reconstruite et modernisée - et nous devons admettre qu'elle a fière allure et qu'elle offre de sérieuses capacités de performance.

Le camion que vous voyez dans la galerie ci-dessous est un Gladiator 1966 à deux portes, peint en Empire Blue à l'extérieur et doté d'un intérieur blanc crème avec un mélange de cuir et d'Alcantara. Le plus intéressant est que le design classique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, a été conservé dans sa forme originale avec tous les badges, logos et emblèmes Jeep d'origine qui ont maintenant de nouvelles significations avec le même style vintage.

Galerie: restomod de Jeep Gladiator 1966 par Vigilante 4x4

La partie la plus intéressante se trouve sous le capot. Le Vigilante 4x4 offre plusieurs options de motorisation, la plus performante étant un moteur Hemi suralimenté de 6,2 litres développant 707 chevaux. Si cela vous semble trop effrayant, il existe également un moteur Hemi SRT-8 de 6,4 litres développant 485 chevaux. La puissance est transmise aux quatre roues par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou d'une boîte de vitesses automatique à quatre rapports.

La société ne donne pas de chiffres sur les performances du Gladiator restomod mais indique qu'elle a installé une nouvelle suspension moderne à quatre bras avec des ressorts hélicoïdaux Eibach et des amortisseurs Fox 2.0 pour améliorer la tenue de route et la maniabilité générale. La puissance de freinage est désormais assurée par des étriers Baer à six pistons, cachés derrière des jantes de 17 pouces.

La société de tuning indique que le nouveau Gladiator restomod de 1966 a un prix de départ de 295 000 $ (268 400 euros). Le prix final dépend des spécifications du client et peut augmenter considérablement par rapport au prix de base.