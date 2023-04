C'est difficile à croire, mais le Jeep Wrangler JL de la génération actuelle a déjà cinq ans. Il a fait ses débuts à la fin de 2017, et avec la renaissance du Bronco de Ford qui est maintenant un concurrent important sur le marché du Wrangler, il est plus important que jamais de garder les choses à jour chez Jeep. Il faut féliciter le constructeur d'avoir gardé le secret sur ce restylage mineur, mais le secret est maintenant dévoilé. Voici le Jeep Wrangler 2024 et son nouveau look.

À l'extérieur

Jeep a revu la calandre emblématique à sept barres du Wrangler, la rendant plus petite à une époque où l'agrandissement fait fureur. Elle reste suffisamment large pour que les sept fentes aient l'air bien placées, mais elle est manifestement beaucoup plus fine. Les fentes sont noires sur toute la gamme, à l'exception de la Wrangler Sahara. Ces dernières sont conçues pour améliorer le refroidissement du moteur. La nouvelle calandre fait également de la place pour un treuil Warn qui est désormais disponible sur les modèles Rubicon.

Outre la nouvelle calandre, Jeep propose une pléthore de nouvelles options de roues d'usine, allant des jantes de 17 pouces aux jantes de 20 pouces. En fonction du pack, ces roues peuvent porter des pneus allant jusqu'à 35 pouces. Il existe également de nouvelles options pour les toits rigides et souples, y compris un toit électrique Sky One-Touch. Et au nom de l'efficacité aérodynamique, il y a une nouvelle antenne "furtive" intégrée au pare-brise.

Écran plus grand, guides numériques intégrés

Ces changements sont perceptibles à l'extérieur, mais le conducteur et les passagers remarqueront également quelque chose à l'intérieur. Un écran tactile central de 12,3 pouces est désormais installé en série sur toutes les versions du Wrangler. Son emplacement a nécessité l'abandon des bouches de climatisation rondes au milieu du tableau de bord ; de petites bouches rectangulaires soufflent désormais de l'air chaud ou froid sous l'écran. Vous trouverez toujours des bouches d'aération arrondies dans les coins, et le reste de l'habitacle reste inchangé. D'un point de vue visuel, en tout cas.

En coulisses, le dernier système Uconnect 5 apporte toutes sortes de services connectés au Wrangler. Parmi eux, le premier guide numérique Trails Offroad disponible en usine, qui intègre au système d'infodivertissement de nombreuses pistes tout-terrain bien connues. Les guides s'affichent sur l'écran central et peuvent indiquer les points de passage importants, les caractéristiques intéressantes et le degré de difficulté du sentier. Et pour ceux qui veulent plus de guides, un "abonnement premium" permet d'accéder à un catalogue de plus de 3 000 sentiers.

Nouvelles versions, nouveaux équipements, même groupe motopropulseur

Tous les niveaux de finition familiers du Wrangler reviennent en 2024, avec deux nouveaux ajouts. Le Sport S 4xe apporte la puissance d'un hybride rechargeable à une version inférieure, bien qu'il soit toujours équipé de jantes de 20 pouces et d'un pack de systèmes d'aide à la conduite. Le Rubicon X apporte plus de capacités et de technologie aux niveaux supérieurs avec des sièges avant à 12 réglages électriques, une chaîne stéréo Alpine à neuf haut-parleurs, des sièges en cuir Nappa, des caméras tout-terrain intégrées, des pare-chocs en acier, une boîte de transfert permanente, des pneus de 35 pouces, et bien plus encore.

Sous tout cela se trouve un nouvel essieu arrière solide Dana 44 HD Full Float pour les modèles Rubicon. Un nouveau rapport de démultiplication de 100:1 est également disponible, et tous les modèles hybrides 4xe sont désormais équipés d'un bloc-batterie Power Box avec quatre prises de 120 volts pour alimenter les objets en déplacement. Les Wranglers 2024 bénéficient de plus de 85 systèmes de sécurité active et passive, dont des ceintures de sécurité avec prétensionneurs aux places extérieures de la deuxième rangée et un renforcement structurel amélioré pour les chocs latéraux.

Les groupes motopropulseurs et les niveaux de puissance restent les mêmes pour les modèles 2024. Pour rappel, il s'agit du quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, du V6 de 3,6 litres, de l'hybride rechargeable turbo de 2,0 litres 4xe, et oui, le Rubicon 392 vit toujours avec son V8 Hemi de 6,4 litres. Une boîte automatique à huit rapports est disponible pour tous les modèles, mais les modèles à quatre cylindres et V6 peuvent être équipés d'une boîte manuelle à six rapports. Des changements sont toutefois à prévoir, car Jeep affirme que l'ensemble de sa gamme sera électrifiée d'ici à la fin 2025.