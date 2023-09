Alors que le salon de l'auto de Munich est déjà dans le rétroviseur, l'attention se tourne vers le prochain grand événement automobile. Le Salon international de l'auto d'Amérique du Nord débute cette semaine avec les journées de presse prévues les 13 et 14 septembre et se poursuivra jusqu'au 24 du mois. Jeep sera de la fête, à en juger par cette seule image publiée sur les réseaux sociaux, la marque va apporter son Gladiator mis à jour.

Nous pensons que les révisions prévues pour le pick-up ne sont pas vraiment top secrètes étant donné que Jeep n'a pas vraiment essayé de les cacher. Nous avons réalisé par là que des photographes ont capturé des prototypes du Gladiator 2024 en cours de test sans aucune sorte de camouflage. De plus, son cousin le Wrangler 2024 a déjà été présenté au Salon de l'auto de New York, début avril.

La calandre et les phares devraient être revus et Jeep peaufine également le pare-chocs avant mais globalement, il ne devrait y avoir rien de novateur. De nouvelles tailles de roues pourraient être proposées, étant donné que le Wrangler est livré avec plusieurs nouveaux alliages dont la taille varie de 17 à 20 pouces et associés à des pneus jusqu'à 35 pouces.

Galerie: Jeep Gladiator 2024 - Photos espion

9 Photos

Quel moteur pour le Gladiator ?

Les prototypes du Gladiator ont été repérés avec un intérieur revu qui semble avoir un système d'info-divertissement plus grand. Comme vous vous en souvenez peut-être, le Wrangler arbore désormais un écran tactile de 12,3 pouces et des bouches d'aération centrales rectangulaires montées en dessous. Le Gladiator 2024 devrait avoir la même disposition tout en s'en tenant aux aérations rondes aux pièces du tableau de bord.

Cette variante du pick-up n'inclut pas d'option diesel puisque l'édition spéciale Gladiator Rubicon FarOut,(voir ci-dessus) présentée en août, était la dernière version du modèle propulsé par un V6 EcoDiesel de 3,0 litres. Il est limité à 1 000 unités et coûte 71 790 $ (mais il ne pourra plus être commandé à partir d'octobre).

Ceux qui recherchent cette efficacité devraient savoir en plus que le remplacement indirect du diesel devrait prendre la forme d'un hybride rechargeable 4xe, mais nous devrons attendre une annonce officielle. Cependant, nous savons déjà que le Gladiator 2024 ne sera pas disponible en Europe.