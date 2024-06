Les constructeurs automobiles savent que les passionnés aiment personnaliser leurs véhicules. Mopar propose une multitude d'améliorations pour les produits Dodge, Jeep et Chrysler, et chaque année, l'entreprise met en avant son catalogue avec un modèle spécial. Cette année, il s'agit d'une Jeep Gladiator produite à seulement 250 exemplaires et vendue au prix de 72 190 dollars.

Mopar construit son Gladiator spécial sur la base de la version Rubicon. Il se caractérise par un extérieur noir et des graphismes topographiques "Rubicon" sur le capot, les côtés de caisse et les hayons, qui sont soulignés en rouge et portent le logo "Jeep Performance Parts".

En plus du pack graphique, le Gladiator est également livré avec le toit rigide trois pièces couleur carrosserie, le couvre-tonneau triplé, un revêtement de caisse par pulvérisation, des poignées de maintien à l'avant et à l'arrière, et un badge Mopar personnalisé sur le hayon.

Des pneus Falken tout-terrain enveloppent des jantes en aluminium de 17 pouces avec des inserts peints en noir, mais toutes les améliorations ne sont pas esthétiques. Le pick-up est également équipé de pare-pierres Mopar ultra-robustes et d'une grille de protection à triple arceau. Le moteur V6 Pentastar de 3,6 litres de la marque équipe le Gladiator en édition limitée, développant 285 chevaux et 352 Nm de couple.

L'habitacle est équipé de sièges en cuir Katzkin bicolores noir et rouge marasquin, les baquets avant étant ornés du logo Mopar. Des surpiqûres contrastées rouges ornent le volant, les sièges et le tableau de bord, tandis qu'un accoudoir rouge se trouve au centre de la console centrale. Le pick-up est équipé d'une garniture de toit Mopar noire et d'une garniture de seuil noire. Un badge personnalisé se trouve juste derrière le levier de vitesses et indique que la production est limitée.

C'est la 14e année que Mopar produit des véhicules en édition limitée qui mettent en valeur les améliorations apportées par la marque aux véhicules Dodge, Jeep et Chrysler. Parmi les autres équipements Mopar pour le Gladiator, citons un élévateur de deux pouces avec amortisseurs Bilstein, des jantes compatibles beadlocks, des kits de portières, et bien plus encore.