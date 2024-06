Avec toute l'attention portée sur la C8 et sa configuration à moteur central, au cours des dernières années, il est facile d'oublier que la Corvette la plus puissante reste la C7 ZR1. Cette voiture a fait ses débuts en 2017 avec un V8 suralimenté de 6,2 litres qui développe 765 chevaux et qui est monté devant le conducteur. Mais l'heure est venue pour une nouvelle version...

Des prototypes ont été repérés, des rumeurs circulent et nous avons passé beaucoup de temps à parcourir toutes les informations pour avoir une idée précise de ce qui nous attend. Cela inclut également la création de rendus exclusifs afin que vous puissiez vous faire une idée de la prochaine ZR1, probablement la Corvette de production la plus puissante jamais conçue. Voici ce que l'on sait.

Comment s'appellera-t-elle ?

Il est facile de répondre à cette question, n'est-ce pas ? S'il ne fait pratiquement aucun doute que la ZR1 reviendra pour la génération actuelle, elle constitue le modèle phare depuis le début de l'ère C6 en 2004. Il y avait également un ensemble spécial offert sur les premières Corvettes C3, et il y avait la C4 ZR-1 (avec trait d'union) de 1990 à 1995, période pendant laquelle le surnom de "Roi de la Colline" est devenu célèbre.

Malgré les rumeurs au sujet de la Corvette Zora de plus de 1000 ch, il n'y a aucune raison de douter du nom de cette nouvelle voiture qui portera bien le badge ZR1.

À quoi va-t-elle ressembler ?

La Corvette C7 ZR1 a beaucoup emprunté au style de la Z06, avec seulement des différences mineures, et la version C8 devrait faire de même. Sur la base de récentes photos d'espionnage montrant des prototypes portant uniquement un revêtement de carrosserie, nous avons créé les rendus exclusifs de la Corvette ZR1 que vous voyez ici.

Les sections avant et arrière sont pratiquement identiques à celles de la C8 Z06, jusqu'aux ailerons devant les roues avant et aux quatre pots d'échappement avec sortie centrale à l'arrière. Il est possible que la ZR1 offre un choix d'ensembles aérodynamiques, car nous avons vu différents spoilers sur différents véhicules d'essai.

Les zones d'intérêt visuel comprennent le coffre avant et les ailes arrière. À l’avant, les ouvertures d’aération du couvercle du coffre sont clairement visibles. Nous les avons montrés dans nos rendus, encadrés dans une bande noire classique de style ZR1.

Dans le passé, de tels changements à l’avant auraient profité au moteur. Il s’agit presque certainement d’un élément aérodynamique, conçu pour diriger l’air à travers l’avant afin d’améliorer l’appui, comme c’est le cas pour de nombreuses autres supercars.

À l'arrière, nous voyons des bouches d'aération supplémentaires situées sur les larges ailes arrière et à proximité des lamelles des prises d'air latérales existantes. Ces bouches d'aération (des lames) sont faciles à repérer sur une voiture avec une peinture de camouflage blanche, mais nous pensons qu'elles se fondront avec les lames noires, dans le style de la Z06, pour un look plus discret sur les voitures de série.

Et sous le capot ?

Pour ce qui est du moteur, on s'attend à voir le V8 DACT, de 5,5 litres, à haut régime de la Z06, à deux exceptions très notables. Nous parlons de turbocompresseurs et de tous les accessoires associés nécessaires pour rendre le moteur déjà puissant encore plus fort.

La dernière vidéo teaser confirme le moteur de 5,5 litres à travers un subtil "Easter Egg". La bouffée de fumée au bout de 10 secondes se transforme en une petite fusée qui décolle, la même que celle que General Motors met sur le LT6 V8 de la Z06. La fumée tourbillonne également, ce qui pourrait être un clin d'œil au turbocompresseur que nos oreilles semblent entendre sur la bande sonore du V8.

Une autre vidéo distincte montre trois prototypes ZR1 dans un parking, dont un avec le moteur en marche. Au ralenti, celle-ci donne l'impression d'avoir le moteur du Z06 sous le capot :

De nombreuses sources évaluent la puissance de la nouvelle ZR1 à 800 chevaux ou plus. Étant donné que la Z06 produit déjà 670 chevaux, il ne faudrait pas beaucoup de réglages pour atteindre un tel chiffre. Cela améliorerait considérablement la ZR1 par rapport au modèle précédent et permettrait à Chevrolet de la couronner comme la Corvette de production la plus puissante de tous les temps. Et peut-être plus important encore, cela laisse de la place à la Zora, qui serait dotée d'une transmission intégrale de 1 000 ch.

Quand la verra-t-on ?

Les rumeurs autour de cette ZR1 (et les observations d'éventuels véhicules d'essai) remontent à 2020, ce qui signifie qu'elle est en développement depuis des années. Des photos d'espionnage plus récentes ont montré des voitures d'essai sous un camouflage épais, en mai 2023. Dans le monde de General Motors, une telle évolution indique généralement un début imminent, et cela pourrait se produire dès l'été 2024.

Il convient de noter que la dernière fois qu'une ZR1 a fait ses débuts, en particulier la ZR1 Cabriolet 2019, c'était au Salon de l'auto de Los Angeles 2017. Mais l'édition 2024 n'ouvrira ses portes au public qu'en novembre, et cela ne correspondrait pas à la date de sortie de la voiture. Elle sera en tout cas en circulation en 2025.

Quel sera son prix ?

Même si on hésite à dire que la Corvette ZR1 sera une aubaine en 2025, elle pourrait bien être la supercar de 800 chevaux la moins chère du marché. La Z06 2024 a un prix de départ de 112 700 $ aux États-Unis, hors transfert. En Europe, cependant, cela représente la somme faramineuse de 185 000 euros.

La génération précédente de ZR1 commençait à 121 995 $ et il n'est donc pas déraisonnable de s'attendre à un prix de départ inférieur à 150 000 $, ce qui est à des années lumière de concurrents comme la McLaren 750S ou la Ferrari 296 GTS.