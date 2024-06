La Corvette C7 Grand Sport est un classique en devenir. C'est une recette simple : carrosserie, freins et châssis larges de la Corvette Z06, avec le V8 atmosphérique de la Stingray, exécutée à la perfection. Il existait des modèles C7 plus rapides, mais la Grand Sport est peut-être la plus douce.

Aujourd'hui, nous sommes tous enthousiasmés par la prochaine Corvette ZR1, qui semble être un pas en avant par rapport à la formule Z06. Si la vidéo teaser de Chevrolet s'avère vraie, celle-ci pourrait recevoir une version biturbo du LT6 V8 de la Z06. Mais cela nous a fait penser à la version Grand Sport et nous nous sommes demander pourquoi une nouvelle variante ne pourrait pas se profiler à l'horizon.

Chevrolet Corvette Z06 The Corvette E-Ray.

Un projet pas si compliqué ?

Ce serait une chose simple à faire. Comme avant, prenez une Z06 et remplacez le LT6 par le V8 LT2 de la Stingray. Cette voiture existe aujourd'hui principalement sous la forme de la E-Ray, qui utilise le moteur Stingray dans une carrosserie de Z06, mais associé à un moteur électrique pour les roues avant. Vous pouvez donc envisager une nouvelle Grand Sport comme une Z06 moins puissante, ou une E-Ray débridée.

Chevrolet pourrait donc concevoir et commercialiser une nouvelle Grand Sport qu'elle pourrait facturer plus cher qu'une Stingray, tout en amortissant davantage la large carrosserie de la Z06, de l'E-Ray et, vraisemblablement, de la ZR1 ainsi que des futures variantes de modèles. Cette hypothétique Grand Sport pourrait se concentrer sur la réduction du poids à vide avec quelques composants clés, tout en regroupant les caractéristiques plus orientées piste de la Corvette dans un ensemble de finitions unique.

De plus, cela pourrait être la recette du succès. Porsche vend de nombreuses versions différentes de la 911, et même si les voitures haut de gamme comme la Turbo S, la GT3 RS, la S/T et autres sont celles qui génèrent le plus de profits, il existe encore une tonne de modèles bas de gamme. Dodge a connu le même succès en mélangeant divers composants pour créer une large gamme de modèles Charger et Challenger, et maintenant Toyota fait quelque chose de similaire avec les nombreux modèles tout-terrain basés sur sa plate-forme TGNA-F, et le grand nombre de niveaux de finition au sein de chaque gamme de modèles.

Vous pouvez affirmer que Chevrolet n'a pas besoin d'une nouvelle Corvette Grand Sport, mais Porsche a-t-il besoin d'une 911 Carrera T pour s'insérer entre le modèle de base et la Carrera S ? Toyota a-t-il besoin d'un Land Cruiser, d'un 4Runner et d'un Lexus GX qui sont presque identiques sur le plan mécanique ?

Peut-être verrons-nous une Grand Sport vers la fin de la vie de la C8. Après tout, c’est ainsi qu’ont vu le jour les C4 et C6 Grand Sport. Il s'agissait de modèles spéciaux conçus pour injecter un peu de vie dans une voiture sur le point d'être redessinée. Peut-être qu'une fois que la ZR1 et le produit phare hybride Zora seront sortis, Chevrolet commencera à les mélanger et à les assortir pour nous faire une nouvelle Grand Sport.