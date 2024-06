La dernière création de Specialty Vehicle Engineering est une Chevrolet Corvette C8 de 1000 chevaux. La Yenko/SC est l'une des Corvettes préparées les plus cool à ce jour. Elle est équipée d'un moteur V8 LT2 de 6,2 litres à double turbocompresseur et bénéficie de quelques améliorations importantes.

Outre les deux turbocompresseurs de 58 millimètres refroidis par eau, le V8 de la Yenko/SC reçoit un vilebrequin en acier forgé, des bielles en H forgées, des pistons en aluminium forgé et un arbre à cames exclusif. Un collecteur d'admission sur mesure, une tête ARP à haute résistance, des culasses à haut débit à pores CNC, des cache-soupapes sur mesure, un système d'alimentation amélioré et un réglage sur mesure permettent au LT2 d'atteindre une puissance de 1 000 ch. SVE améliore également la boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports pour gérer la puissance supplémentaire.

À l'intérieur, le constructeur brode le logo SYC sur les appuis-tête et les tapis de sol. La société propose la Corvette 1000 chevaux en coupé et en cabriolet, disponible dans toutes les couleurs d'usine de la Corvette. SVE propose neuf couleurs pour les graphiques SYC et une dixième option en fibre de carbone.

Les étriers de freins Yenko sont rouges de série, mais les clients peuvent choisir une couleur en option. SVE complète le groupe motopropulseur amélioré avec des sorties d'échappement uniques en argent ou en noir. Trois styles de jantes décalées de 19 pouces à l'avant et de 20 pouces à l'arrière sont également disponibles dans différentes finitions.

SVE ne produit que 10 unités de sa Corvette Yenko/SC pour l'année modèle 2024. Elle prévoit d'augmenter la production à 50 voitures en 2025. L'ensemble est proposé à partir de 99 995 $ (environ 92 300 €), ce qui n'inclut pas le prix de la Corvette proprement dite.

Une nouvelle Corvette pour cet été

Chevrolet a annoncé il y a peu son intention de dévoiler cet été la Corvette à moteur central la plus extrême de son histoire. La firme américaine n'a pas encore dévoilé les caractéristiques de la ZR1, mais des rumeurs suggèrent qu'elle pourrait recevoir une version biturbo du V8 de 5,5 litres à aspiration naturelle et à vilebrequin plat que l'on trouve dans l'actuelle Z06. D'autres rumeurs suggèrent que la ZR1 pourrait également recevoir l'essieu avant électrique de l'E-Ray, faisant de la ZR1 une traction intégrale pour la première fois.