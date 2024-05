La Chevrolet Corvette ZR1 tant attendue fera ses premiers pas cet été, mais vous pouvez d'ores et déjà entendre son moteur V8. Des photos et une vidéo ont été récemment publiées sur le groupe Facebook C8 Corvette Owners (and Friends), et nous les avons ici avec l'aimable autorisation de la personne qui les a partagées à l'origine.

Ce n'est pas la première fois que nous voyons des prototypes de ZR1, mais c'est peut-être la vue la plus claire que nous ayons eue jusqu'à présent de l'arrière de la voiture. L'un des prototypes est recouvert d'une housse, mais les deux autres ne sont habillés que d'une fine pellicule de camouflage. Des ailes arrière différentes (dont l'une semble réglable) suggèrent que nous avons affaire à des voitures avec ou sans kit piste, bien qu'il soit possible que Chevrolet teste simplement une gamme d'ailes pour la production ou le sport automobile. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la vidéo où l'on voit la voiture aux ailes imposantes tourner au ralenti.

On dirait bien le V8 de 5,5 litres à double arbre à cames en tête utilisé dans la Corvette Z06, et il y a de bonnes raisons de le penser, en plus du bruit de l'échappement. Des rumeurs ont longtemps persisté sur le fait que la nouvelle ZR1 recevrait une version biturbo du moteur de la Z06, et en octobre dernier, une liste pour un V8 5,5 litres turbocompressé appelé LT7 a été divulguée dans le catalogue de pièces détachées de General Motors. Aucun moteur de ce type n'existe actuellement chez GM, du moins publiquement, et la conclusion logique est donc qu'il est destiné à la ZR1. Cependant, le mystère reste entier.

Alors qu'il semble probable que le moteur de 5,5 litres soit utilisé, d'autres rumeurs suggèrent que le V8 de 6,2 litres de la Stingray sera turbocompressé pour la ZR1. La rumeur susmentionnée fait état de la gestion active du carburant (AFM), une fonction présente sur le 6.2, mais pas sur le 5.5.

Un membre du Mid-Engine Corvette Forum a déclaré que la mention de l'AFM était une erreur, mais cela pourrait également signifier que l'ensemble de la liste était une erreur. Une autre théorie propose que le moteur 5,5 litres utilise un vilebrequin à plans croisés au lieu du vilebrequin à plans plats que l'on trouve dans la Z06. Cela pourrait remettre en jeu l'AFM, et un design en croix pourrait être meilleur pour la turbocompression.

Le fait est que Chevrolet n'a rien confirmé, à l'exception de la présentation de la ZR1 cet été. Les théories les plus courantes font état de l'utilisation d'une version double turbo du V8 de 5,5 litres à double arbre à cames en tête, développant une puissance de plus de 800 chevaux. Tout sera révélé plus tard dans l'année, mais en attendant, écoutez le son de cette vidéo et partagez vos théories. 5.5 ? 6.2 ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.