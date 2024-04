Tadge Juechter, ingénieur en chef de longue date de la Chevrolet Corvette, prendra sa retraite cet été après une carrière de 47 ans chez General Motors. Il travaille au sein de l'équipe Corvette depuis 1993 et ​​est devenu ingénieur en chef en 2006, dirigeant le développement de la C7 et de la C8 à moteur central. Voici ce qu'il a déclaré dans un communiqué :

"Cela a été l'honneur d'une vie de travailler dans cette entreprise, à la tête des hommes et des femmes qui ont donné vie à l'un des véhicules les plus emblématiques et reconnaissables de l'histoire récente des États-Unis. Leur ténacité et leur capacité à pousser ce qui est possible avec chaque variante et génération de Corvette étaient inspirantes. Je sais que l'avenir de cette voiture est entre de bonnes mains."