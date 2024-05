Vous n'avez pas le temps de construire une voiture de course ? Accélérez le processus en achetant cette Chevrolet Corvette C5-R GT1. Ce ne sera pas moins cher, mais vous aurez une voiture de course construite en usine, prête à prendre la piste dès maintenant, juste à temps pour la saison de course.

Cet exemple, le châssis n° 7 sur 11, a été construit en 2006, à l'usine de Birmingham. 7 sur 11 et a été pensé en 2002, plusieurs années après que les ingénieurs aient augmenté la taille du moteur de 6,0 à 7,0 litres. La voiture développait 610 chevaux et 570 livres-pieds de couple dans sa forme élargie, mais cet exemplaire spécifique n'a jamais participé à une course d'usine officielle. Il a été construit comme voiture de rechange avant d'être vendu à SRT, où il a participé aux séries Belcar, GT FFSA et FIA GT.

Galerie: Chevrolet Corvette C5-R GT1

7 Photos

Katech a fourni les moteurs de la voiture de course construite par Pratt and Miller, qui était associée à une boîte de vitesses manuelle à six rapports, une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports ou une boîte de vitesses séquentielle à six rapports. Elle a été construite de 1999 à 2004.

La C5-R a remporté 31 des 55 courses auxquelles elle a participé en 2004, se battant pour des victoires dans les séries GT, GTS/GT1 et GTO. Elle a remporté des courses emblématiques comme les 24 heures de Daytona, les 12 heures de Sebring et les 24 heures du Mans avant d'être remplacée par la CR.6 en 2005.

La Corvette a fait l'objet d'une restauration complète commandée par Arts and Revs de 2016 à 2019, et elle est aujourd'hui prête à reprendre la piste. L'annonce de la société luxembourgeoise Art and Revs ne mentionne pas le prix, il faut donc s'attendre à ce qu'elle soit chère, très chère.