Avec un Internet saturé de découvertes de voitures de collection, on pourrait croire qu'il n'y a plus de vieilles voitures abandonnées dans le monde. Pourtant, chaque jour, une nouvelle vidéo d'une voiture sortie d'un garage fait son apparition sur YouTube. La dernière trouvaille en date, une Corvette C3 n'affichant que 2 573 kilomètres au compteur, est restée endormie pendant 45 ans. Aujourd'hui, elle reçoit enfin l'amour qu'elle mérite.

L'équipe de la chaîne YouTube WD Detailing a eu du pain sur la planche avec cette opération. En échange de l'accès à la voiture, l'équipe a dû aider à remplacer les portes de garage qui la cachaient, une tâche qui a duré toute une journée, étant donné qu'elles étaient recouvertes de végétation et de plantes grimpantes.

Une fois l'équipe de retour à l'entrepôt, le nettoyage peut commencer. Si la plupart des salissures s'enlèvent avec un peu de savon et un nettoyeur haute pression, les pare-chocs sont plus difficiles à nettoyer. Les amateurs de Corvette savent que ces pièces ont été fabriquées en plastique plutôt qu'en métal ou en fibre de verre, et l'équipe de WD Detailing pense qu'elles ont absorbé plus de saletés que le reste des panneaux en raison des cycles de chaleur. Rien qu'une brosse dure et un peu d'huile de coude ne puissent réparer.

La personne qui a entreposé cette Corvette a décidé de laisser les portes et les fenêtres fermées, afin d'isoler l'habitacle de l'air extérieur. Le résultat est un intérieur en cuir rouge vif qui semble presque aussi bon qu'à l'état neuf. Cela n'a pas empêché les souris de pénétrer dans l'habitacle, d'y faire leur niche et de laisser des excréments dans leur sillage. Il a suffi d'un aspirateur et d'un nettoyage minutieux pour que l'habitacle retrouve son éclat d'il y a près de 50 ans.

Grâce au travail acharné de WD Detailing, cette Corvette de 78 est aussi belle qu'elle l'était lorsqu'elle a quitté le showroom de sa concession. Espérons que son propriétaire prendra les mesures nécessaires pour la remettre en état mécanique et la remettre sur la route.