Cette Ford Mustang de première génération a été achetée neuve par un pilote qui travaillait pour United Airlines, et acquise par le propriétaire actuel vers 2002. Après quelques années, la voiture a été rangée dans un coin du garage et laissée intacte... jusqu'à aujourd'hui.

L'équipe de WD Detailing a rencontré le propriétaire pour nettoyer la voiture et la préparer pour la route. Ignorée pendant près de vingt ans, la voiture a désespérément besoin d'attention. Outre l'épaisse couche de poussière qui recouvre la peinture et les vitres, les chromes se sont ternis et quelques points de rouille commencent à se former. L'intérieur n'est pas non plus au mieux de sa forme.

La Mustang s'éclaircit considérablement une fois que l'équipe de WD lui fait subir un lavage en bonne et due forme. Après avoir poli les jantes et les pare-chocs chromés, il n'y a plus grand-chose qui trahisse le style de vie sédentaire de cette voiture au cours des 18 dernières années. Nous sommes heureux que les points de rouille n'aient pas été traités, ils confèrent à la voiture une patine bien méritée.

L'intérieur semble assez sain à première vue, mais l'équipe de WD Detailing ne tarde pas à trouver des traces d'infestation. Au total, ils trouvent quatre carcasses de souris et une poignée de nids.

Suite à son renouveau esthétique, l'équipe de WD invite un duo de mécaniciens père-fils pour aider cette Mustang à démarrer. Après quelques problèmes de carburant, ils parviennent enfin à faire tourner la voiture au ralenti, ce qu'elle n'avait pas fait depuis près de 20 ans.

Au lieu de la ranger dans son garage, le propriétaire décide d'offrir la Mustang à sa fille comme cadeau de fin d'études. Espérons qu'elle recevra l'attention mécanique qu'elle mérite et qu'elle pourra reprendre la route pour les années à venir.