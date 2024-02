Ce n'est sans doute pas une surprise d'apprendre que les lecteurs de Motor1 sont les meilleurs. Fin janvier, nos confrères de l'édition américaine ont trouvé sur Facebook un groupe d'images Google Earth qui présentait, entre autres, d'anciens circuits de course.

Nous avons rédigé un premier article sur ces différents circuits abandonnés, et les lecteurs se sont empressés de proposer d'autres endroits à visiter. Virtuellement, en tout cas. Dans cet article, tous les circuits abandonnés se situent aux États-Unis.

Si vous connaissez d'anciens circuits totalement abandonnés en France ou en Europe, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires en bas de cet article.

Speedworld Raceway

Lieu : Wittmann, Arizona, USA

Coordonnées : 33°43'12 "N 112°28'34 "W

Situé à environ 40 km au nord de Phoenix, ce qui a commencé comme une piste de dragster dans les années 1960 s'est finalement développé pour inclure un petit ovale de terre et des parcours de motocross, entre autres. L'installation a été forcée de fermer en 2013, selon Dragzine mais il n'est pas totalement dépourvu d'activité. Un club local d'avions radiocommandés opère à partir d'une petite piste d'atterrissage sur le terrain.

Bee Line Dragway

Lieu : Fountain Hills, Arizona, USA

Coordonnées : 33°30'26 "N 111°45'45 "W

Situés près de Fountain Hills, dans la banlieue est de Phoenix, les vestiges fantomatiques de cette piste d'un quart de mile (400 mètres) sont facilement visibles juste au sud de l'autoroute 87. Dragstriplist.com indique qu'il est fermé depuis 1982. C'était une piste prospère dans les années 1960 et 1970, servant d'étape régulière sur le circuit professionnel de courses de dragsters.

Amatol Raceway

Lieu : Hammonton, New Jersey, USA

Coordonnées : 39°36'19 "N 74°44'33 "W

Cette piste pourrait être un peu difficile à repérer car la végétation a quasiment recouvert toute la surface. Nous avons donc utilisé notre outil de comparaison d'images pour vous aider. Cliquez ou touchez les flèches du milieu pour faire glisser l'image vers la gauche ou la droite. Nous avons surligné en bleu l'emplacement de l'Atlantic City Speedway. Des rangées d'arbres délimitent l'ancien circuit ovale de 1,5 mile (2,4 km), construit en 1926 et fermé deux ans plus tard. D'après le site SouthJersey.com, une poignée de courses de 500 miles ont eu lieu sur la piste en bois, qui a finalement été démolie en 1933.

US 30 Dragstrip

Lieu : Merrillville, Indiana, USA

Coordonnées : 41°28'33 "N 87°16'55 "W

Les pistes de dragster se cachent un peu partout, y compris celle-ci. Situé à environ 16 km au sud de la rive du lac Michigan et à environ 50 km au sud-est de Chicago, ce circuit d'un quart de mile (400 mètres) a fermé ses portes en 1984. Lost Indiana indique qu'il a ouvert ses portes dans les années 1950 et qu'il aurait accueilli la toute première course de "funny cars". Des légendes comme Don Schumacher et Don Garlits y ont couru, et l'imagerie Google de 2022 montre que la piste est encore largement intacte.

Cornhusker Dragway

Lieu : Omaha, Nebraska, USA

Coordonnées : 41°10'41 "N 96°08'02 "W

Un lecteur a raconté à nos confrères américains comment il avait assisté à des courses ici lorsqu'il était adolescent dans les années 1970, bien qu'il ne reste plus grand-chose de l'ancienne piste d'un quart de mile (400 mètres). Des entreprises de béton se sont installées sur le terrain, ne laissant qu'une petite partie de la piste et de la route de retour visible entre elles. Le circuit a eu une courte durée de vie, de 1969 à 1973, selon la revue Dragstriplist.

Sunset Speedway

Lieu : Omaha, Nebraska, USA

Coordonnées : 41°19'58 "N 96°05'33 "W

Ce même lecteur a aussi fréquenté ce circuit ovale. Situé au nord-ouest d'Omaha, il s'agissait autrefois d'un circuit en terre d'un quart de mile pour les courses Late Model, Modified et World of Outlaw. Midwest Racing Archives indique qu'il a ouvert ses portes en 1957 et qu'il est resté en activité pendant 44 ans. Avec la croissance de la ville voisine d'Omaha, Sunset Speedway a fait l'objet de plaintes pour nuisances sonores et a fermé définitivement ses portes en 2000. Aujourd'hui, il n'est reconnaissable qu'aux arbres qui bordent l'ancienne piste.

Meadowdale International Raceway

Lieu : Carpentersville, Illinois, USA

Coordonnées : 42°06'55 "N 88°18'16 "W

À environ 65 km au nord-ouest de Chicago se trouve la réserve forestière de Raceway Woods. Il s'agit de l'ancien Meadowdale International Raceway, un vaste circuit routier de 5,26 km qui a ouvert ses portes en 1958 et a fermé dix ans plus tard. Mais contrairement à la plupart des endroits de cette liste, ce vieux circuit n'a pas été abandonné. L'ensemble du tracé fait toujours partie de la réserve, facilement visible à travers les arbres. Vous ne verrez pas de voitures dans les virages, mais le circuit est ouvert aux randonneurs et aux cyclistes. L'association Midwest Racing Preservation Association se consacre à la préservation de la mémoire du circuit, tout comme les lecteurs de Motor1, Gajoseric et Joseph, qui ont tous deux envoyé un e-mail à l'édition amércaine à propos de cet endroit sympathique.

Marlboro Motor Raceway

Lieu : Upper Marlboro, Maryland, USA

Coordonnées : 38°48'24 "N 76°44'20 "W

Selon North American Motorsports, le Marlboro Motor Raceway, dans le Maryland, a ouvert ses portes en 1952 sous la forme d'un petit circuit ovale en terre battue, avant de s'étendre à plusieurs circuits ovales et à un circuit routier de 3,8 km à la fin des années 1950. Il a accueilli de nombreuses courses d'endurance et des épreuves SCCA Trans-Am avant de fermer en 1969, en partie à cause de l'ouverture du circuit voisin de Summit Point. Alors que l'ovale de Marlboro est facilement visible, nous avons esquissé le tracé de l'ancien circuit routier, qui a en grande partie disparu.

Granite State Park Speedway (AKA Dover Speedway)

Lieu : Dover, New Hampshire, USA

Coordonnées : 43°14'00 "N 70°53'42 "W

Nous avons quelques questions sans réponse à propos de ce circuit. Situé près de la frontière avec le Maine, cet endroit possédait autrefois des circuits ovales de 300 mètres, 800 mètres et 1,6 km. L'imagerie satellite suggère que la piste de 1,6 km de long était en fait un tri-ovale, mais les images historiques du Catamount Stadium ne montrent qu'un ovale traditionnel, comme nous l'avons indiqué ci-dessus en bleu. Quoi qu'il en soit, l'installation a commencé par accueillir des courses de chevaux dans les années 1930, puis s'est étendue aux courses automobiles jusqu'à sa fermeture en 1962.

Augusta International Raceway

Lieu : Augusta, Géorgie, USA

Coordonnées : 33°21'10 "N 82°05'28 "W

Il est encore possible de prendre certains virages qui faisaient partie de ce circuit routier de 4,8 km, bien qu'à faible vitesse et en contournant des terrains de baseball. D'après Racing Circuits, Augusta International Speedway a été envisagé comme le plus grand complexe de sports motorisés au monde, avec un grand ovale et une piste de dragster d'un quart de mile. Cela ne s'est jamais produit, mais une piste et un ovale plus petit ont rejoint le circuit routier au cours de ses 10 années d'existence, de 1960 à 1970. On les voit en haut de la photo (ci-dessus à droite), au milieu de lotissements, d'églises et d'une école.

Rattlesnake Raceway

Lieu : Midland, Texas, USA

Coordonnées : 31°54'42 "N 102°02'40 "W

Au premier coup d'œil, cette piste semble pouvoir être encore utilisée aujourd'hui. Ce circuit est ce qui reste de l'ancienne piste d'essai de 3,2 km de Chaparral Cars, utilisée par le cofondateur de la société et pilote de course Jim Hall. Construite à la fin des années 1950, elle n'a été utilisée que pendant une courte période. En dehors des essais, North American Motorsports mentionne que certaines courses SCCA et certains événements du Club Porsche s'y sont déroulés. En zoomant sur Google, la surface semble un peu rugueuse mais toujours intacte.

Nazareth Speedway

Lieu : Nazareth, Pennsylvanie, USA

Coordonnées : 40°43'42 "N 75°19'08 "W

En enquêtant sur un petit circuit près de Pittsburgh, nous sommes tombés sur Nazareth Speedway. Ce circuit a existé sous différentes formes pendant près de 100 ans, en commençant par un ovale de terre de 800 mètres pour les chevaux. D'après Abandoned Online, les courses automobiles ont commencé en 1910 avant de devenir un circuit tri-ovale pavé de 1,6 km dans les années 1980. Comme vous pouvez l'imaginer, toutes sortes de voitures ont couru ici au fil des décennies, y compris celles de NASCAR et d'IndyCar. Nazareth a également été en sommeil pendant plusieurs périodes de sa vie, qui s'est finalement achevée en 2004.