Autrefois, la seule façon de découvrir le monde était de l’explorer par soi–même. Malheureusement, nous ne pouvons pas passer toute notre vie à voyager à la recherche des lieux les plus exceptionnels de notre planète, même si nous le pouvions, certains endroits ne sont pas faciles à explorer à pied ou cachent des réalités qui ne peuvent être vues que d'en haut.

Par exemple, qui savait que dans la banlieue de Chicago se trouvaient les restes d’une piste d’accélération cachés par les arbres ? Nous le savons grâce à Google Earth. Et maintenant, vous le savez aussi.

Certains membres du groupe Facebook Google Earth, Structure and Anomalies ont rapporté cette aventure virtuelle sur le thème de l'automobile à nos confrères américains de Motor1.com et voici ce qu'ils ont trouvé.

Brooklands

Lieu : Weybridge, Angleterre

Coordonnées : 51°19'16 "N 0°25'47 "W

Sans doute le circuit fantôme le plus célèbre au monde. La dernière course à Brooklands a eu lieu en 1939 (à l'exception de la course de voitures Scalextric de James May (Top Gear) en 2009), mais certaines parties de l'ovale aux pentes abruptes existent encore aujourd'hui. D'ailleurs, une grande partie du tracé d'origine est visible depuis le ciel, malgré le développement considérable du site depuis ses jours de gloire.

Mid-America Raceway

Lieu : Wentzville, Missouri, USA

Coordonnées : 38°50'48 "N 90°54'57 "W

C'est ce circuit qui a suscité un intérêt pour nos confrères américains. Autrefois, c'était un circuit routier de 2,8 miles avec une piste d'accélération. Celui-ci a fermé en 2004 et est maintenant un lotissement tentaculaire. L'extrémité sud du circuit a disparu, mais en haut de la photo, on peut voir des portions de la chaussée d'origine qui serpentent encore dans le paysage.

EG&G Proving Grounds

Lieu : D'Hanis, Texas, USA

Coordonnées : 29°24'42 "N 99°21'48 "W

Les vestiges de cette immense piste ovale cuisent au soleil au nord-ouest de D'Hanis, au Texas. Cette photo a également été partagée dans le groupe Facebook Google Earth, mais il ne s'agit pas d'une piste de course. Après quelques recherches, nous avons trouvé une vidéo sur YouTube décrivant l'endroit comme un centre d'essais de cinq miles utilisé autrefois par la société Edgerton, Germeshausen, and Grier, Inc. La nature des essais, ainsi que le statut actuel de l'installation, sont inconnus.

Surfers Paradise International Raceway

Lieu : Carrara, Queensland, Australie

Coordonnées : 28°00'46 "S 153°22'25 "E

Le périphérique de cette communauté balnéaire sert de tracé à l'ancien circuit routier de 2 miles. La petite ligne droite de chaussée cassée légèrement en haut et à droite du centre (à côté du texte Master Mindset ) est tout ce qui reste de la piste originale, qui a vu de nombreuses courses d'endurance et a été une étape régulière du championnat australien de voitures de tourisme jusqu'à sa fermeture en 1987.

Circuit de Paramount Ranch

Lieu : Agoura Hills, Californie, USA

Coordonnées : 34°07'05 "N 118°45'10 "W

Ce circuit pourrait être difficile à comprendre, c'est pourquoi nous avons repassée le tracé original de 2 miles en rouge avec l'aide de David Williams, un internaute qui a découvert la piste. Plusieurs portions existent encore, comme le grand virage en bas à droite et la ligne droite. D'autres tronçons sont encore visibles sous forme de chemins de terre, mais la vie officielle de la piste n'a duré que de 1956 à 1957, car elle a été jugée trop dangereuse. Il a connu une seconde vie en tant que lieu de tournage dans les années 50 et 60. Aujourd'hui, il fait partie du National Park Service en tant que site historique.

Dakota Intermountain Dragway

Lieu : Belle Fourche, Dakota du Sud, USA

Coordonnées : 44°42'33 "N 103°53'41 "W

Nichée près de la frontière du Wyoming, cette piste d'accélération d'un quart de mille et ce petit circuit ovale s'appelaient autrefois Black Hills Dragway. Dragstriplist.com nous apprend qu'il a ouvert ses portes en 1972 et qu'il pouvait accueillir 500 personnes. Les sièges et les bâtiments ont disparu depuis longtemps, mais la piste est toujours là... même si des arbres poussent à travers les fissures.

Century 21 Raceways

Lieu : Aurora, Colorado, USA

Coordonnées : 39°44'55 "N 104°43'46 "W

Voici un autre combiné ovale/drag strip, cette fois dans l'ombre de Denver. Aurora est une banlieue nord, et selon na-motorsports.com, cette petite installation a eu une durée de vie tout aussi petite de 1971 à 1973. Elle se composait d'un ovale de 3/8 miles avec un circuit en forme de huit et d'une piste de dragster d'un quart de mile qui y était reliée, que l'on voit ici en bas de l'image. Les deux apparaissent clairement sur la vue satellite, mais le passage à la vue de la rue montre des développements récents dans la zone qui ont probablement effacé les vestiges brisés.

Oswego Drag Raceway

Lieu : Oswego, Illinois, USA

Coordonnées : 41°41'10 "N 88°23'15 "W

À environ 65 km à l'ouest du centre-ville de Chicago, un bosquet dense d'arbres cache les vestiges d'une piste de dragster autrefois florissante. L'Oswego Drag Raceway a ouvert ses portes en 1954 et est resté en activité pendant 25 ans, avant de succomber à l'expansion des banlieues de la ville des vents. Tout a disparu, à l'exception de la piste elle-même, aujourd'hui recouverte d'arbres et entourée de lotissements.