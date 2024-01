L'époque où les voitures chinoises étaient la risée de l'industrie automobile est révolue. Non seulement la qualité des modèles s'est grandement améliorée ces dernières années, mais le design aussi. L'industrie de l'Empire du Milieu a fini par cesser de copier les modèles mondiaux et proposer quelque chose d'innovant. Cependant, Honda estime qu'il existe encore une marge de progression.

Dans une interview accordée à Automotive News Europe, le directeur général et directeur créatif du département design e-mobilité de Honda s'est montré brutalement honnête. En évoquant le sujet des berlines électriques, Daisuke Tsutamori a déclaré :

"En Chine, on a vu beaucoup de raffinements dans ce type de style. Mais c'est très superficiel. Raffiné mais superficiel. Honda voulait proposer quelque chose de plus simple, de plus essentiel."

Tsutamori fait référence à un véhicule électrique au design original vu au début de l'année, au CES de Las Vegas. Ce concept baptisé "Saloon" devrait donner naissance à une version de production prévue pour 2026, d'abord en Amérique du Nord puis dans le reste du monde.

Bien qu'elle s'inspire d'un concept, la Saloon de série qui suivra conservera 90% du style, d'après le designer Toshinobu Minami dans une interview accordée à Autocar. Comme on pouvait s'y attendre, les spectaculaires portes papillon ne seront pas retenues, mais l'écran avant pourrait être maintenu.

Si le Honda Saloon semble familier, c'est parce qu'un autre concept de la marque a une silhouette similaire. Il s'agit du Honda Kiwami, ayant fait ses débuts au Salon de Tokyo en 2003.

2024 Honda Saloon Concept 2003 Honda Kiwami Concept

Tsutamori a ajouté que l'emblématique designer Marcello Gandini lui avait servi de source d'inspiration. Ce designer automobile né à Turin est notamment le père de la Lamborghini Miura, considérée comme l'une des plus belles voitures de tous les temps. Gandini a également travaillé sur les Lamborghini Countach et Diablo, la Lancia Stratos, ainsi que sur des voitures plus accessibles telles que la BMW Série 5 (E12), la Fiat X1/9 et la Volkswagen Polo I.

"Je l'aime et je le respecte, mais nous voulions refléter les valeurs de Honda d'une nouvelle manière", a confié Tsutamori à Automotive News Europe à propos de Marcello Gandini. Le concept Saloon préfigure un modèle de production reposant sur une plateforme électrique dédiée, qui sera à la base de la gamme de VE "Série 0", et servira de modèle phare. Selon le communiqué de presse de Honda, le futur Saloon de série vise à offrir un "intérieur étonnamment spacieux".

Le nom de cette voiture n'a pas encore été choisi, mais nous espérons qu'il sera plus original que "Saloon", qui veut dire "berline" en anglais. Minami a déclaré qu'elle pourrait se passer de la désignation alphanumérique utilisée pour le crossover e:NY1.