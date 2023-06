Conçue par Marcello Gandini chez Bertone, la Countach fut unique par son design et sa capacité à laisser tout le monde sans voix.

Son nom était à l'origine une blague, une exclamation piémontaise argotique d'étonnement , mais après que Gandini ait consulté le pilote d'essai et mécanicien Bob Wallace, le nom est resté et une légende est née ! La Countach a été la première voiture de série à incorporer des portes en ciseaux et elle a également popularisé le concept de "cab forward", où l'habitacle est poussé vers l'avant pour accueillir un plus gros moteur monté à l'arrière.

La LP400, première génération de Countach, était équipée d'un V12 de 4 litres développant 370 chevaux. Le moteur est monté dans le sens de la longueur, ce qui donne à la Countach son nom complet de LP (Longitudinale Posteriore). Peu de choses ont changé sur la version finale par rapport forme ultime du prototype. Le style est devenu légèrement plus agressif car la voiture nécessitait de grandes prises d'air pour éviter la surchauffe, et des phares conventionnels ont été installés mais, dans l'ensemble, la forme est restée élégante. Au total, 151 LP400 ont été construites entre 1974 et 1978.

Encore plus emblématique que la Miura

Il est difficile d'imaginer comment Marcello Gandini a pu surpasser sa Lamborghini Miura, mais au salon de Genève de 1971, c'est donc ce qu'il a fait. La sensationnelle et anguleuse Countach propose une carrosserie est dérivée du show car Alfa Romeo Carabo de Marcello Gandini de 1968, mais elle est beaucoup plus menaçante, pleine d'arêtes et d'angles aigus.

Pour un équilibre optimal, l'ingénieur Paolo Stanzani a placé la boîte de vitesses à cinq rapports devant le moteur, entre les sièges. Lorsque la production a débuté en 1974, la Countach fut dotée d'un châssis amélioré et d'un moteur de 4 litres – au lieu des 5 litres du prototype.

Bien que le moteur plus petit ne produise "que" 370 ch, la Countach, très aérodynamique, pouvait atteindre les 273 km/h et était dotée d'une tenue de route très équilibrée. Les 110 premières Countach LP400 ont été baptisées "Periscopo" en raison du rétroviseur monté dans le toit. Les 40 suivantes avaient un rétroviseur conventionnel.

En 1976, Giampaolo Dallara est entré en jeu pour mettre à jour le design de la Lamborghini Countach LP400S et 235 exemplaires ont été construits jusqu'en 1982. Il modifia alors la suspension, monta des pneus Pirelli P7 super larges sur des jantes de style Bravo. Le tableau de bord fut redessiné sur la série 2 de 1980.

Une version LP5000 diabolique

Le dernier développement a vu le moteur porté à 5167 cm3 pour la LP5000S. De nouvelles culasses à quatre soupapes par cylindre furent adoptées pour la Lamborghini Countach Quattrovalvole LP5000QV en 1985, et sa vitesse de pointe de 300 km/h en a fait – à l'époque – la voiture la plus rapide du monde.

L'ultime évolution de la Lamborghini Countach, considérée comme la plus utilisable, est arrivée en septembre 1988. Lancée lors du Grand Prix d'Italie de Monza, il s'agit de l'Anniversario, introduite pour célébrer le 25e anniversaire de Lamborghini en tant que constructeur automobile.

Restylée et mise à jour à nouveau, l'Anniversario a incorporé des centaines de changements et d'améliorations subtiles par rapport à la Quattrovalvole. La carrosserie a été retravaillée par Horacio Pagani, concepteur de la Pagani Zonda, avec un nouveau nez et un pare-chocs/spoiler avant incorporant les conduits d'air des freins avant.

L'histoire a conclu que le design original de Gandini - la Lamborghini Countach LP400S - est le plus désirable, en particulier les modèles 'Periscopico'. Néanmoins, la valeur de toutes les variantes de la Countach a augmenté de manière significative au cours des dernières années.

Une Countach en bel état s’échange en général aux alentours de plus de 500 000€ et peut friser le million lorsqu’elle dispose d’atouts majeurs pouvant lui permettre de rafler des prix en concours huppés. Il convient également de noter que le pedigree de nombre de ces voitures se voit augmenter du fait de l'identité de leurs renommés propriétaires !