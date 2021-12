Les réactions ont été variées autour de la Lamborghini Countach qui a été présentée il y a quelques mois. Officiellement baptisée Countach LPI 800-4, certains ont estimé qu'il était cool de voir une interprétation moderne de la supercar cunéiforme. D'autres étaient un peu moins enthousiastes.

De plus, le designer original, Marcello Gandini, a fait savoir qu'il n'approuvait pas le remake. Dur.

Pourtant, ces critiques n'ont pas empêché Lamborghini d'engranger beaucoup d'argent avec ce qui n'est autre qu'une Aventador rétrofitée. En effet, les 112 voitures qui seront produites ont toutes été vendues avant même que la voiture ne soit dévoilée au public. Certains diront qu'il s'agit d'argent facile, mais l'entreprise a obtenu le résultat escompté. On dit que chaque voiture coûte plus d'un million de dollars, ce qui fait au moins 112 millions de dollars pour l'entreprise Sant'Agata.

On apprend désormais que la plupart de ceux qui ont acheté la Countach ressuscitée possèdent déjà la voiture originale. Selon Lamborghini, "la plupart des commandes ont été passées par des passionnés qui possèdent déjà une Countach originale". Vous pouvez également parier qu'un grand nombre de ces voitures ont été configurées sur mesure afin de "matcher" la voiture ancienne, et avoir la paire dans son garage.

Il sera aussi intéressant de voir si l'une de ces 112 voitures prendra inspiration sur le modèle à aileron (ou à deux ailerons !) des années 80.

Bien sûr, Lamborghini n'a pas mentionné comment chacune des voitures a été configurée et personnalisée. D'ailleurs, les millionnaires et les milliardaires aimeraient bien avoir un peu d'intimité aussi. Le constructeur italien a cependant partagé les options de couleurs parmi lesquelles les 112 chanceux ont choisi de faire de leur Countach une voiture unique. Des couleurs classiques comme le vert Verde Medio aux teintes modernes comme le orange Arancio Aten, les acheteurs de la Countach ont eu l'embarras du choix.

Lamborghini commencera à livrer les voitures à leurs propriétaires d'ici le premier trimestre 2022. Chacune sera probablement unique, mais toutes auront le même moteur. Les 112 voitures auront une version hybride du V12 de 6,5 litres de l'Aventador. Il s'agit essentiellement d'une version légèrement modifiée de celui utilisé dans la Sian, et il développe une puissance de 814 chevaux.

Et si vous avez loupée la Countach LPI 800-4 moderne, alors vous pourrez toujours vous rabattre sur une Countach ancienne. Comme celle qui a récemment été réalisée pour un client mystérieux, un exemplaire unique qui ressuscite le prototype original. Et bien sûr, là encore, il vous faudra plus d'un million d'euros en banque pour vous l'offrir !