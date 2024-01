Un tremblement de terre a secoué l'industrie automobile en 2023. Il ne s'agit pas des effets post-pandémiques, ni de la pénurie de semi-conducteurs. Ce n'était pas non plus lié aux tensions géopolitiques entre la Chine et l'Occident. L'événement majeur est venu d'une entreprise qui a eu 20 ans l'année dernière. Tesla, le fabricant californien de véhicules électriques et l'une des premières entreprises d'Elon Musk, a placé l'un de ses modèles au rang de véhicule le plus vendu au monde.

Bien que de nombreux marchés dans le monde n'aient pas encore publié les chiffres des ventes pour l'année entière, les données préliminaires recueillies par JATO Dynamics et Car Industry Analysis indiquent que la Tesla Model Y a pris la tête (les chiffres définitifs ne seront pas disponibles avant le deuxième trimestre).

Les données comprennent les chiffres définitifs des États-Unis et du Canada, de la majeure partie de l'Europe, de la Chine, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, des principaux marchés d'Amérique latine, de l'Inde, de certains marchés d'Asie du Sud-Est, de la Corée du Sud, de la Russie, de la Turquie et d'Israël. S'y ajoutent les estimations/prévisions partielles de décembre pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, le Japon, Taïwan, l'Afrique du Sud, Hong Kong, la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines, le Kazakhstan, Singapour et le Pakistan.

Les indicateurs pour ces marchés montrent que la Tesla Model Y s'est vendue à 1,23 million d'unités en 2023. Cela représente une augmentation de 64 % par rapport à 2022. Bien qu'inférieure à la croissance annuelle enregistrée en 2022 par rapport à 2021 (+91 %), nous sommes en présence d'une croissance massive en termes de volume.

Reine de l'Europe et de la Chine

Le Model Y a excellé en Europe et en Chine, les deux plus grands marchés de véhicules électriques au monde. Selon les chiffres publiés par l'Association chinoise des constructeurs automobiles, plus de 456 000 unités de la Tesla ont été expédiées au géant asiatique, soit une croissance de 45 %.

Comme prévu, en Europe, le Model Y a dépassé les immatriculations des voitures les plus vendues, telles que la Dacia Sandero, la Peugeot 208 ou le Volkswagen T-Roc. Les chiffres pour 30 marchés montrent que la marque a enregistré plus de 255 000 unités, soit plus de 19 000 unités de plus que la deuxième voiture la plus populaire, la Dacia Sandero.

Selon les chiffres officiels de livraison de la marque, le Model Y devrait représenter deux véhicules sur trois livrés par Tesla en 2023. Un poids non négligeable sur le total.

Toyota descend du trône

Les résultats impressionnants du Model Y se sont faits au détriment des habituels leaders mondiaux : le Toyota RAV4 et la Toyota Corolla. Ces deux véhicules ont dominé le classement mondial ces dernières années. La forte présence de Toyota dans le monde et la compétitivité du RAV4 en tant que SUV et de la Corolla en tant que voiture compacte leur ont permis d'occuper cette position pendant des années.

Cependant, aucun de ces deux modèles n'est présent sur le marché des véhicules électriques purs, qui connaît la croissance la plus rapide à l'heure actuelle. En tant que produits Toyota, ils se sont concentrés sur les motorisations hybrides pour gagner du terrain dans le monde entier. Et bien que cela ait très bien fonctionné pour Toyota en termes de ventes, il lui manque aujourd'hui un moteur de croissance majeur sur des marchés tels que la Chine et l'Europe.

Les données de JATO et de Car Industry Analysis montrent que la deuxième place est occupée par le Toyota RAV4 (alias Toyota Wildlander) avec 1,07 million d'unités. Ce SUV compact aura six ans en mars, soit un an de plus que le modèle Y, et en 2022, il était le deuxième leader mondial avec 1,02 million d'unités. En troisième position, on trouve la Toyota Corolla (alias Toyota Levin) avec tous ses types de carrosseries et 1,01 million de voitures vendues.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile chez JATO Dynamics